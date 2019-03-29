Derikliler Sağlıklı İçme Suyuna Kavuştu

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İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresince (MARSU) yapılan Derik Merkez İçmesuyu Projesi hizmete girdi.Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Derik Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi ile Hanok su kaynağından elde edilen ve kışın yağışlar nedeniyle kirlenen içme suyu, her zaman aynı kalitede vatandaşın hizmetine sunulacak.Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği ölçülere riayet edilen tesiste günlük 8 bin 600 metreküp su arıtılıyor.Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, hayata geçirdikleri projelerle vatandaşa kaliteli hizmet sunduklarını belirtti.Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini şehrin her yerine ulaştırdıklarını aktaran Yaman, "Derik ilçemizde özellikle kış aylarında taşan suların karışmasıyla içme suyunda kirlenme meydana geliyordu. Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Derik Merkez İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi'ni hayata geçirdik. Devletten aldığımız yüzde 50 hibeyle ilçemizi temiz suya kavuşturduk." dedi.Suyun, Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği ölçülere göre arıtıldığına dikkati çeken Mustafa Yaman, tesisin 2048 yılındaki nüfus öngörülerek yapıldığını ve vatandaşların hizmetine sunulduğunu, Türkiye'de sayılı içme suyu tesisinin içerisinde yer alan projenin Deriklilere hayırlı olması dileğinde bulundu.MARSU Genel Müdür Vekili Eşref Dağdelen ise projenin Derik ilçe merkezine hitap edebilecek şekilde tamamladığını belirtti.Projenin 5 milyon 500 bin liraya mal olduğunu kaydeden Dağdelen, "Tesiste arıtılan su çok kaliteli bir şekilde vatandaşın sofrasına ulaşıyor." diye konuştu.