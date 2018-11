Derikliler, Şehit Kaymakam Safitürk'ü Minnetle Anıyor

11 Kasım 2018 Pazar 13:10



HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin 'in Derik ilçesindeki vatandaşlar, 2 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk 'ü minnetle anıyor.İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Derik Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makamında uğradığı terör saldırısında ağır yaralanıp kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Kaymakam Safitürk'ü Derikliler unutmadı.Derikli vatandaşlar, halka candan yaklaşımı ve hizmetleriyle hem akıllarında hem gönüllerinde iz bırakan Safitürk için her zaman dua ediyor.Safitürk'ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan, ev ve iş yerlerine şehit kaymakamın fotoğraflarını asan Derikliler, terör örgütü PKK 'ya tepki gösterdi.Hain saldırıda şehit düşen Safitürk'ün yerine Derik'te, bayrağı ilçede gönüllü olarak devralan Kaymakam Hakan Kafkas 'ın bir yandan şehit kaymakamdan geriye kalan projeleri diğer yandan da yeni hazırlanan projeleri birbiri ardına hayata geçirmesi de vatandaşları memnun etti.Saldırının olduğu gün Kaymakamlık binası yakınında bulunan vatandaşlardan Mehmet Ekin , AA muhabirine yaptığı açıklamada, o günü ve şehit kaymakamın acısını unutamadıklarını kaydetti.Kaymakamlığın önünden geçtiği sırada patlama sesiyle irkildiklerini aktaran Ekin, şunları söyledi:"Patlama sesiyle her yer sarsıldı. Herkes korktu. Maalesef şehit Kaymakamımız Safitürk'ün odasında patlama olduğu söylenildi. Sonra kaymakamımızın şehit olduğunu öğrendik. Derik ilçemize gelen en iyi kaymakamlardan biri de şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk'tü. Gerçekten bütün Derik yasa boğuldu. Kalbimizde yaşıyor çünkü biz onu bir kaymakamdan daha çok bir ağabeyimiz, bir büyüğümüz olarak görüyorduk. Herkes tarafından çok sevilen, sayılan bir kaymakamdı. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz."Vatandaşlardan Muhammed Arasan da olayın üzüntüsünü halen yaşadıklarını, Safitürk'ün hizmet ehli bir insan olduğunu belirterek, şehit Kaymakam Safitürk'e Allah'tan rahmet, ailesine sabır diledi."Kim sebep olmuşsa hem bu dünyada cezalarını çeksinler hem de ahirette." diyen Arasan, terör örgütüne tepki gösterdi."Engellilere destek verdi"Derik Engelliler Derneği Başkanı Kasım Salim de Safitürk'ün göreve başladığı andan itibaren engellilere yönelik çok güzel çalışmalar yürüttüğünü söyledi.Engellilere çok katkısının olduğunu vurgulayan Salim, "Engellilere haddinden fazla destek verdi. Onu hiçbir zaman unutmayacağız. Şehit kaymakamımızı hayatta olduğumuz sürece unutmayacağız. Onun yarım bıraktığı çalışmaları şimdiki Kaymakamımız Hakan Kafkas sürdürüyor. Ona da çok teşekkür ediyoruz." dedi."Biz Kürt'üz onu çok seviyoruz"Necmettin Aslim de saldırının yapıldığı günden bu yana üzüntülerinin devam ettiğini aktardı."Onu unutmadık ve unutmayacağız. Unutulacak biri değil, kalbimizde yaşatacağız." diyen Aslim, sürekli şehit kaymakam için dua okudukları dile getirdi.Faysal Kaya da Safitürk'ün çalışmalarıyla, halkla ilişkileriyle örnek bir kaymakam olduğunu belirterek, şöyle konuştu:"Buraya yıllarca böyle bir kaymakam gelmedi. Allah onun hakkını yerde bırakmasın. Küçükten büyüğe herkes onu seviyor. Kaymakamın ismi yeni doğan bazı çocuklara verildi. Biz Kürt'üz, onu çok seviyoruz.""Derik halkı onu unutmayacak" Zeytin üreticisi Vejdin Kaplan, ilçede yıllardır babadan kalma bahçede zeytincilik yaptıklarını, Kaymakam Safitürk'ün ilçede yetişen zeytine çok önem verdiğini ve bu zeytini dünyaya tanıtmak için çaba gösterdiğini anımsattı.Kaplan, "Rahmetli kaymakamımızın ilk hedefi buydu. Biz de Derik zeytinini dünyaya tanıtmak istiyoruz. Saldırının üzerinden 2 yıl geçti ama halen kaymakamımızı unutamıyoruz. Derik halkı onu unutmayacak. Safitürk, Derik halkına güzel bir şeyler yaptı ve yapacaktı. Bu olaydan bütün Derik halkı üzüntülü. Nereye gitsen iyi anılıyor. Allah rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.