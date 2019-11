'Derin Arayışlar Yarışması'nın kazananları belli oldu

STM Savunma Teknoloji Mühendislik ve Ticaret A.Ş.'nin, üniversitelerde denizaltı konusunda Türkiye 'deki yetenek gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği 'Derin Arayışlar Yarışması' kazananları belli oldu.Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık hizmetleriyle savunma sanayinde öncü bir rol üstlenen STM'nin denizaltı konusunda özgün projeler ortaya çıkarmak ve Türkiye'deki yetenek gelişimini desteklemek amacıyla düzenlediği Derin Arayışlar Yarışması ilk yılını tamamladı.Gemi inşadan fiziğe, psikolojiden endüstri mühendisliğine kadar oldukça geniş bir yelpazede farklı bölümlerde okuyan üniversite öğrencileri, mezunlar ve bu alanda son 5 yılda tez vermiş kişilerin katılabildiği Derin Arayışlar, Yüksek Lisans ve Lisans olarak iki kategoride düzenlendi.Denizcilik alanında tecrübeli isimler tarafından değerlendirilen projelerde yenilikçilik, kreatiflik, gerçekleştirilebilirlik, estetik katkı, detaylandırma düzeyi ve referans gibi kriterlere dikkat edildi. Yüksek Lisans kategorisinde dereceye giren ilk üç kişi 25 bin TL, 20 bin TL ve 15 bin TL'lik ödüllerin sahibi oldu. Lisans kategorisinde ise birinci 20 bin TL, ikinci 15 bin TL, üçüncü 10 bin TL değerinde ödül kazandı. Her iki kategoride ödül alan tez danışmanlarının her biri de 5 bin TL'lik ödülün sahibi oldu."Yarışmaya başvuran herkes bizim için değerli"Askeri deniz platformları alanında bugün hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte yetkinliğini kanıtlamış bir kurum olarak, sektörün geleceği adına yerli ekosistemi besleyecek girişimlerin oldukça önemli olduğunu düşündüklerini belirten STM Genel Müdürü Murat İkinci, "Özellikle, dünyanın en karmaşık platformlarından biri olan denizaltılar, savunma alanında bugün son derece kritik bir rol üstleniyor. Denizaltı konusunda bilgi ve yetenek gelişimini desteklemek üzere düzenlediğimiz Derin Arayışlar Yarışması ile yalnızca insan kaynağı yetiştirmeyi değil, aynı zamanda sektörün akademik alanda mevcut kabiliyetlerden faydalanabilmesini hedefliyoruz. Bu yıl ilk ödüllerini verdiğimiz yarışmaya 10 farklı üniversite ve 5 farklı bölümden başvuru oldu. Her biri bizim için çok değerli olan başvurular Derin Arayışlar Yarışması'yla sektöre sunacağımız katkı konusunda bizi de motive ediyor. STM olarak hem yerli savunma sanayimizi hem de Türkiye'nin global pazardaki yerini güçlendirme hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.Lisans kategorisinde; Mustafa Kutlu ve İbrahim Savrukoğlu'nun (İTÜ) Prof. Dr. Kadir Kırkköprü danışmanlığında hazırladıkları "Denizaltılar ve Sualtı Araçları İçin Yüzer Anten Tasarımı" başlıklı tez birinci oldu. Dr. Seda Karadeniz Kartal danışmanlığındaki "İnsansız Su Altı Aracı ile Çevrimiçi Ceset Tanılama ve Mayın Tanılama Deneyi" başlıklı teziyle Merve Berik (Bülent Ecevit Üniversitesi) ikinci, Dr. Yasemin Arıkan Özden danışmanlığındaki "Akışkanlar Dinamiği ile Denizaltı Direnç Hesabında Ölçek Etkilerinin Hesaplamalı İncelenmesi" teziyle Hasan Öztürk (Yıldız Teknik Üniversitesi) üçüncü oldu.Yüksek Lisans kategorisinde; Mehmet Ozan Şerifoğlu (İTÜ), Yrd. Doç. Dr. Bilge Tutak danışmanlığında hazırladığı "Bir Sualtı Planörünün Hidrodinamik Analizi" teziyle birinci oldu. İkinciliği Prof. Dr. İsmail Hakkı Helvacıoğlu danışmanlığında hazırladığı "İze Uyumlu Denizaltı Pervanesi Tasarımının Hesaplamalı ve Deneysel Olarak İncelenmesi" teziyle Sinan Burunsuz (İTÜ) alırken, üçüncü sırada Prof. Dr. Sarper Özharar danışmanlığındaki "Sualtı Elektro Optik İnterkom Sistemi Tasarımı" teziyle Kaan Alper (BAU) yer aldı. - İSTANBUL