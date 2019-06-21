Derin Facebook ifşa oldu! Saati 15 dolara video izleyip ölüyorlar

2.3 milyar kullanıcısı olan Facebook'ta günde ortalama 4.75 milyar paylaşım yapılıyor. Kullanıcılar, cinayetten nefret söylemine, çocuk ve hayvan istismarından intihara kadar pek çok uygunsuz içerik yayınlıyor.

Posta gazetesini haberine göre bu zararlı içerikleri Facebook çalışanı sayılmayan moderatörler taşeron bürolardan takip ediyor. Çalışanların çoğu bu videoları saati 15 dolar karşılığında izleyip değerlendiriyor. Yasakladıkları videolar yayılmıyor.

ŞİDDETE DAYANAMADI

Bu denetim merkezlerinden Florida'da yer alan Cognizant şirketinde, moderatör olarak çalışan Keith Utley'nin (42) video izlerken kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. 800 çalışandan biri olan Utley, eski askerdi. 2 çocuk babası Utley şiddet içerikli ve nefret söylemi içeren paylaşımlardan sorumluydu. Ölüm haberinin bir yıl boyunca gizlendiği anlaşıldı. Geçen aylarda, gördüklerine dayanamayan bazı moderatörlerin uyuşturucu kullandığı ortaya çıkmıştı.