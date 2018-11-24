Derin Sularda Yaşayan 4 Gerçek Efsanevi Yaratık

24 Kasım 2018 Cumartesi 19:40



24 Kasım 2018 Cumartesi 19:40

21. yüzyılda yeryüzündeki ve suyun altındaki her şeyi keşfettiğimizi sanıyorduk.Ancak pek de öyle değildi.courtenay latimer adındaki bu müze sahibi bayan, 1938 yılında 65 milyon yıl önce yok olması gereken, efsanevi bir balık yakaladı.Bu balığın dinozorlarla birlikte tükenmesi gerekiyordu ancak bir şekilde hayatta kalmayı başarmıştı.450 milyon yıl yaşında olan ve kokelant adında olan bu tür, bizlere henüz su altını keşfedemediğimizi söylüyordu.Ve bu doğruydu.Bununla beraber, son zamanlarda 80 milyon yıl yaşında olan, bir köpek balığı türünün keşfi, dünya sularında hala keşfedilmesi gereken canlıların, olduğunu ortaya koydu.Öyle ki, çeşitli tanıklarca görüldüğü iddia edilen ve çeşitli tezlerle var olduğu öne sürülen efsanevi yaratıklar hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı.Belki de efsanevi yaratıklar gerçekten de vardırlar.