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Derin Toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü

Milli yüzücü Derin Toparlak, Polonya'nın Poznan şehrinde düzenlenen Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 800 metre yarışında dünya 3'üncüsü oldu.

07.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:44Derin Toparlak'tan yüzmede dünya üçüncülüğü

Milli yüzücü Derin Toparlak, 'nın şehrinde düzenlenen Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nın 800 metre yarışında dünya 3'üncüsü oldu.

Daha önce Yunanistan'ın Yanya şehrinde yapılan Paletli Yüzme Büyük Avrupa Şampiyonası'nda 1 altın ve 1 gümüş madalya alarak, Türkiye'ye organizasyondaki ilk büyükler madalyalarını kazandıran Bakırköy Ata Kulübü sporcusu Derin Toparlak, bir başarıya da Polonya'da imza attı.

Poznan şehrinde düzenlenen ve 24 ülkeden sporcunun katıldığı Kulüplerarası Paletli Yüzme Dünya Kupası'nda 800 metre yarışında 6: 38: 23'lük derecesiyle 3'üncülük elde eden Derin Toparlak, bronz madalyanın sahibi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Derin Toparlak'ın arşiv görüntüleri



Polonya, Poznan, Spor

Kaynak: DHA

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