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Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı

Genç oyuncu Aybüke Pusat, dün akşam katıldığı ödül töreninde derin yırtmaçlı ve göğüs dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı. Kırmızı halıda poz veren Pusat'a övgü yağdı.

04.12.2019 08:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:10

Yılın stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2019 dün akşam 'da gerçekleşti. Birçok ünlü ismin ödül aldığı geceye kırmızı halı şıklıkları damga vurdu.

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

FOX TV ekranlarında yakın zaman önce final yapan Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, şıklığıyla ödül töreninde rüzgar gibi esti. Ödül törenine sponsor olan markanın tanıtım yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, geceye gümüş renkli derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ödül törenine Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, "Yılın Yükselen Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Ölmez, geceye kendisi gibi oyuncusu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile katıldı. Davete Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Hazal Filiz Küçükköse, Şeyma Subaşı ve Demet Evgar gibi isimler de katıldı.

Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı

Aybüke Pusat, kırmızı halı, İstanbul, TV, Magazin


HABER YORUMLARI (5)
MEHMET:bu dünya bunların cenneti, mezardan sonra nasıl olur allah bilir
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NİHAT:çok daha güzel olacak.
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HERO:sunucu daha güzel
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ZEKO:Aybüke mükemmelsin :D
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16SUİKAST:BİRŞEY GİYMEYDİLER DAHA İYİYMİŞ
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