Aybüke, derin göğüs ve bacak dekoltesiyle ödül töreninde göz kamaştırdı

Yılın stil sahibi, başarılı ve ilham veren isimlerin ödüllendirildiği ELLE Style Awards 2019 dün akşam İstanbul'da gerçekleşti. Birçok ünlü ismin ödül aldığı geceye kırmızı halı şıklıkları damga vurdu.

DEKOLTESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

FOX TV ekranlarında yakın zaman önce final yapan Her Yerde Sen dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat, şıklığıyla ödül töreninde rüzgar gibi esti. Ödül törenine sponsor olan markanın tanıtım yüzlerinden biri olan Aybüke Pusat, geceye gümüş renkli derin göğüs ve bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Ödül törenine Mucize Doktor dizisinin başrol oyuncusu Taner Ölmez, "Yılın Yükselen Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Ölmez, geceye kendisi gibi oyuncusu sevgilisi Ece Çeşmioğlu ile katıldı. Davete Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Hazal Filiz Küçükköse, Şeyma Subaşı ve Demet Evgar gibi isimler de katıldı.