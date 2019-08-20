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Derince Belediyesi personeline '153' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi '153 Çağrı Merkezi', Derince Belediyesi personeline eğitim verdi.

20.08.2019 09:18 Derince Belediyesi personeline '153' eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı "153 Çağrı Merkezi", 12 ilçe belediyesiyle koordineli çalışıyor. Bu doğrultuda ilçe belediyelerinden gelen eğitim talepleri karşılıksız bırakılmıyor. Son olarak Derince Belediyesi Çözüm Masası personeline Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'nde eğitim verildi.

İLÇE BELEDİYELERİNE EĞİTİM

Derince Belediyesi Çözüm Masası, personelin eğitimi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "153 Çağrı Merkezi'ne" talepte bulundu. "153 Çağrı Merkezi" bünyesinde bulunan eğitim birimi, talebin ardından ilçe belediye personeline eğitim vermeye başladı.

153'ÜN İŞLEYİŞİNİ ÖĞRENDİLER

"153 Çağrı Merkezi" binasında gerçekleştirilen eğitim iki oturum şeklinde yapıldı. Derince Belediyesi Çözüm Masası birimi personeline telefonda etkili iletişim ve halkla ilişkiler konularında eğitim verildi. Eğitime Derince Belediyesi Çözüm Masası personelinin yanı sıra zabıta memurları da katıldı. Katılımcılara 153'ün işleyişi hakkında da bilgi verildi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, Derince, Güncel

Kaynak: Bültenler

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