18.06.2019 07:42
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Derince'de devrilen tır, otoyolda ulaşımı aksattı

Derince

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın devrilmesi sonucu Anadolu otoyolunun Ankara ve İstanbul istikametinde trafik aksadı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırın devrilmesi sonucu Anadolu otoyolunun Ankara ve İstanbul istikametinde trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu otoyolu İstanbul yönünde seyreden Ertan Ülker idaresindeki 34 AR 0630 çekici plakalı tır, Yenikent Köprüsü mevkisinde yolun sağ tarafındaki tabelaya çarparak devrildi.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde mahsur kalan sürücü Ülker, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak, ambulansa alındı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu otoyolunun Ankara ve İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Devrilen tır, karayolları ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırılarak, otoparka götürüldü.
İtfaiye ekiplerinin yol temizleme ve yıkama çalışmasının ardından, Anadolu otoyolunda trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
Ankara, İstanbul, Derince, Güncel

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