Derince'de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bulunan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derince'de bir imalathaneye baskın düzenledi. İzin ve ruhsatı olmadan üretim yapılan imalathanede 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.