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Derince'de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bulunan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.

09.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:32
Derince'de izinsiz üretilen 3 bin 340 litre dezenfektan ele geçirildi

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde bulunan bir imalathaneye düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Derince'de bir imalathaneye baskın düzenledi. İzin ve ruhsatı olmadan üretim yapılan imalathanede 3 bin 340 litre el dezenfektanı ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kocaeli, Derince, Güncel
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