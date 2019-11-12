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Derince ilçesinden Suriye'ye yardım

Kocaeli'nin Derince ilçesinde toplanan 2 tılrık insani yardım malzemesinin, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılılığıyla Suriye'ye gönderildiği bildirildi.

12.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 14:26Derince ilçesinden Suriye'ye yardım
'nin ilçesinde toplanan 2 tılrık insani yardım malzemesinin, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılılığıyla 'ye gönderildiği bildirildi.
İHH Marmara Bölge Koordinatörü Ruhi Ademoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın mağdur ettiği yüz binlerce insana Türkiye'deki vicdan sahiplerinin korunak olduğunu belirtti.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriyeli ailelere destek olunduğunu aktaran Ademoğlu, şunları kaydetti:
"Derince Belediyesi ve vatandaşlar tarafından toparlanan içerisinde 1 tır un ve 1 tır su olan yardımlar Suriye'ye gönderilmek üzere Reyhanlı'daki koordine merkezimize geldi. Yardımların temin edilmesinde emeği olanlara teşekkür ederiz. 2 tır yardım Suriye'ye gönderilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak."
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de, yıllardır Suriye'de büyük bir dram yaşandığını ve bu drama kayıtsız kalmayarak ilçe halkıyla birlikte yardım konvoyu organize ettiklerini aktardı.
Aygün, toplanan yardımların Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağını kaydetti.
Yardım tırları yapılan toplu duanın ardından Cilvegözü sınır kapısı üzerinden Suriye'ye gönderildi.

Kocaeli, Derince, Suriye, İHH, Güncel

Kaynak: AA

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