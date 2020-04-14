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Derince'ye yapılacak 250 yataklı hastanenin arazisi hazırlandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak hastanenin arazisi hazırlandı.

14.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:56
Derince'ye yapılacak 250 yataklı hastanenin arazisi hazırlandı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılacak hastanenin arazisi hazırlandı. Toplam 250 yatak kapasiteli olacak hastanenin 45 günde tamamlanması planlanıyor.

Derince'ye bağlı İbni Sina Mahallesi'nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümü, yapılması planlanan hastane için hazırlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından arazi üzerinde bulunan ağaçlar başka yere dikilmek üzere kökünden sökülerek taşındı. Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmalarının tamamlanmasının ardından hastane inşaatına başlanacak. Koronavirüs tedavisinde kullanılacak 250 yataklı hastanenin 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Derince, Güncel
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