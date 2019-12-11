Haberler » 3. Sayfa » Derinkuyu'da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Haberler

Derinkuyu'da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

11.12.2019 11:09 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:14Derinkuyu'da 4 ayrı suçtan 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
'in ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 ayrı suçtan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Derinkuyu İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından basit yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma, silahla tehdit ve yaralama olmak üzere 4 ayrı suçtan hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 34 yaşındaki Ö.E. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.E. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Derinkuyu, Nevşehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:10 Zülkadriye Medresesi'nin kütüphane defteri Kent Arşivi'nde - Haberler
13:05 Balıkesir depremi ile ilgili rahatlatan açıklama - Haberler
13:04 Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı! Vekiller birbirinin üstüne yürüdü - Haberler
13:04 Çamur hünerli kadınların ellerinde hayat buluyor - Haberler
13:04 Kütahya'da etil alkol ele geçirildi - Haberler
13:04 Uluslararası oto hırsızlık şebekesine operasyon: 5 gözaltı - Haberler
12:31 Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım - Haberler
12:03 Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün - Haberler
12:02 AK Partili vekiller, Davutoğlu'nun partisinin ismine tepki gösterdi: Bizim partinin çakması olmuş - Haberler
11:22 Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
11.12.2019 13:11:21