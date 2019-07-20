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Derinkuyu'da çiftçilerin sorunları konuşuldu

Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu başkanlığında üreticilerin sorunlarının tespitine yönelik toplantı yapıldı.

20.07.2019 11:40 Derinkuyu
Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu başkanlığında üreticilerin sorunlarının tespitine yönelik toplantı yapıldı.

Derinkuyu Ziraat Odasındaki toplantıda, çiftçilerin üretim sürecinde yaşadıkları sorunlar masaya yatırıldı.

Oda başkanı Yavuz Şen, ilçedeki üreticilerin uzun yıllardır patates ekimi gerçekleştirdiklerini, bölgeye patates ürünleri üretecek bir fabrika kurulmasının yerinde bir karar olacağını savundu.

Yavuz, "Üreticilerimiz dönüşümlü olarak patates, fasulye ve kabak ekseler de yoğunlukla tercih patates ekiminden yanadır. Bölgemizde patates ekiminin yasaklandığı bazı alanlarda da bu ürünün ekimine izin verilmesini talep ediyoruz. Ayrıca, üreticilerimizin mahsullerinin yerinde değerlendirilmesi için patates cipsi üretecek fabrika kurulmalı." dedi.
Üreticilerin sorun ve çözüm önerilerini dinleyen Kaymakam Kumcu, toplantıda görüşülen konuları yetkililere ileteceğini belirtti.

Toplantıya, mahalle ve köy muhtarları ile üreticiler katıldı.
Kaynak: AA
Yavuz Şen, Derinkuyu, Güncel

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