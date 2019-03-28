Derinkuyu'da Kütüphane Haftası Etkinliği

Derinkuyu
ilçesinde Kütüphane Haftası
kapsamında park ve kahvehanelerde kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.
Kitap okuma alışkanlığının artırılmasına yönelik etkinlikte, kütüphane yetkilileri kent merkezindeki park ve kahvehanelerdeki vatandaşlara kitap dağıttı. Derinkuyu
Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt
'un da katıldığı etkinlikte vatandaşlar, bir süre kitap okudu.
Hafta dolayısıyla düzenlenen program, Mehmet Ekmekçi Anadolu Lisesi
Konferans Salonunda devam etti.
İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hüseyin Özdemir
, programdaki konuşmasında, kütüphanelerin toplumun kültürel gelişiminde önemli rol oynadığını belirtti.
Özdemir, "Kütüphaneler her türlü bilgi kaynağının toplandığı, düzenlendiği ve okuyucuların hizmetine sunulduğu kamu kuruluşları olarak önem arz etmektedir. Halk kütüphaneleri halkın bilgi merkezi durumundadır." dedi.
Yazar Osman Aytekin
ise konuşmasında kitap okuma alışkanlığının artırılması için atılması gereken adımlardan bahsederek, çeşitli tavsiyelerde bulundu.
Program, kitap dostu çocuklara hediye takdiminin ardından sona erdi.
Kütüphane Haftası, Derinkuyu, Güncel
Kaynak: AA