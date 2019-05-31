Derinkuyu'da liseli öğrencilerin yıl sonu gösterisi

Derinkuyu Mehmet Ekmekçi
Lisesi'nde öğrenciler tarafından yıl sonu gösterisi gerçekleştirildi.
Okulun konferans salonundaki etkinlik saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, müzik dinletisi ve tiyatro gösterisi sunuldu.
Programın sonunda konuşma yapan Derinkuyu
Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt
, etkinlikte emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.
Öğrencilerin sahne performansını başarılı bulduğunu aktaran Yeşilyurt
, yetenekli öğrencilerin desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.
Kaynak: AA
Derinkuyu
, Güncel