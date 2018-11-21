Derinkuyu'da "Mevlid-i Nebi" Etkinliği

Derinkuyu
ilçesindeki Fatih
Ortaokulu öğrencileri tarafından "Mevlid-i Nebi" programı düzenlendi.
Derinkuyu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda öğrenciler şiir okurken, semazenler gösteri düzenledi.
Programın sonunda, okul idaresince çeşitli kategorilerde gerçekleştirilen mektup ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere Derinkuyu Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt
tarafından ödülleri takdim edildi.
Etkinliğe, Cumhuriyet Savcısı Ali Hasan
Eysen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yücel Irmak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.
Fatih,Derinkuyu
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:29