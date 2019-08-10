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Derinkuyu'da ödül töreni

Derinkuyu ilçesinde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara yönelik düzenlenen sınavda dereceye girenlere törenle hediye verildi.

10.08.2019 11:20 Derinkuyu'da ödül töreni
Derinkuyu ilçesinde, yaz Kur'an kursuna katılan çocuklara yönelik düzenlenen sınavda dereceye girenlere törenle hediye verildi.
İlçe Müftülüğünce Ahmet Bozkurt Camisinde gerçekleştirilen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
Törende konuşan Belediye Başkanı Bülent Aksoy, sınavda başarı sağlayan öğrencileri tebrik etti.

Aksoy, "Yaz tatilini kendini geliştirmek, yeni bilgiler öğrenmek için fırsata çeviren ve başarı sağlayan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Kur'an-ı Kerim öğrenen gençlik için bundan sonraki süreçte en önemli faktör okumaya devam edilmesidir." dedi.

Sınavda başarılı olanlara bisiklet, tablet ve çeşitli hediyeler protokol üyelerince takdim edildi.

Programa, Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Alaaddin Çakırcı, İlçe Müftü Vekili İbrahim Yolalan ve öğrenciler katıldı.

Bülent Aksoy, Derinkuyu, Güncel

Kaynak: AA

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