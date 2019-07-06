06.07.2019 10:33
Haberler» Güncel» Haber

Derinkuyu'da spor şenliği düzenlendi

Derinkuyu

Derinkuyu ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından spor şenliği düzenlendi.

Derinkuyu ilçesinde, kaymakamlık ve belediye tarafından spor şenliği düzenlendi.

Hakkı Atamulu Kültür Parkı'nda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, yaz döneminde Kur'an kursuna devam eden 300 öğrenci katıldı.

Çeşitli spor dallarında karşılaşmaların düzenlendiği şenlikte, katılımcılar arasında kurulan takımlarla futbol ve voleybol maçları yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Turan, gazetecilere, "İlçemizde ilk kez spor şenliği düzenliyoruz. Hem Kur'an öğrenen hem de spor yapan çocuklarımız enerjilerini spor yaparak atıyor. Kaymakamımıza ve şenliğe destek olan paydaş kuruluşlara teşekkür ederim." dedi.
Etkinliğe, Derinkuyu Kaymakamı Mert Kumcu, Belediye Başkanı Bülent Aksoy, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Ünlüer, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Kaynak: AA
Derinkuyu, voleybol, Futbol, Güncel

Son Dakika Haberleri
12:36   Kapadokya'ya 6 ayda havadan 43 milyon avro geldi
12:36   Balkondaki saksıların çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
12:34   Caminin baş tacı misafirleri
12:34   Beyşehir Belediye Başkanı Bayındır'ın ziyaretleri
12:33   ANKA'nın mirasçısı Aksungur İHA
12:33   Memurların yüzde 66,79'u sendikalı
12:32   Hisarcık'ta ağır tonajlı araçların yolları bozduğu iddiası