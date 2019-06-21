21.06.2019 09:34
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Derinkuyu'da yaz dönemi Kur'an kursları başladı

Derinkuyu

Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur'an kursları Derinkuyu ilçesinde ilgi görüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının "Camiler çocuk dolsun, ahlakı Kur'an olsun" sloganıyla başlattığı yaz Kur'an kursları Derinkuyu ilçesinde ilgi görüyor.

Derinkuyu Müftüsü Selami Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ile belde ve köylerdeki 36 camide kurs açıldığını belirtti.

Kurt, "Yaz dönemi için açtığımız kurslarda yaklaşık 900 öğrenci camilerde ve kuran kurslarımızda tatillerini değerlendiriyor. Hem Kur'an-ı Kerim okumayı öğreniyorlar hem de ilmihal bilgilerine vakıf oluyorlar. Çocuklarımızın ilgisi bizleri memnun etti." dedi.

Kurt, kurslarda dini bilgiler, ibadet, ahlak kuralları, hadis ve ayet dersleri verildiğini, çeşitli etkinlikler düzenlendiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı , Derinkuyu , Güncel

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