Derinkuyu
'da çocukları okumaya alıştırmak amacıyla "Derinkuyu Okuyor Kampanyası" düzenlendi. Kaymakamlık
, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nevşehir
Gazeteciler Cemiyeti tarafından Derinkuyu Yeraltı Şehri girişinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar yaklaşık bir saat kitap okudu.
Kaymakam Vekili Mert Kumcu'nun, öğrencilere okudukları kitaptan soru sormasının ardından katılımcılara kek ve meyve suyu ikram edildi.
Etkinliğe Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.