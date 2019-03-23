Derinlerdeki Yaşam İzmit Körfezi" Fotoğraf Sergisi

Kocaeli
'nin İzmit
ilçesinde "Derinlerdeki Yaşam İzmit Körfezi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
Sabancı Kültür Merkezinde açılan sergide, su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan
'ın eserleri yer alıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde İzmit Körfezi'nin su altındaki yaşamı, Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.
İzmit Körfezi'nin tamamını kapsayacak şekilde Karamürsel
, Darıca
, Körfez, Değirmendere
, Başiskele
, İzmit, Gebze
Eskihisar, Hereke
, Ulaşlı
ve Seymen açıklarında, su altı görüntüleme yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekilen fotoğrafların bulunduğu sergi, 4 gün boyunca gezilebilecek.
Tahsin Ceylan, Kocaeli, İzmit, Güncel
Kaynak: AA