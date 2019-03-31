Derleme - Yurt Genelinde Oy Verme Sürecinde Yaşananlara İlişkin Haberlerimizi Derleyerek Yeniden...

Kaynak: AA

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri Türkiye genelinde demokratik bir ortamda geçerken, oy kullanmaya geleneksel kıyafetleriyle veya evcil hayvanlarıyla gelenler renkli görüntüler oluşturdu.Türkiye'de, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için gerçekleştirilen 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yurt içinde 57 milyon 58 bin 636 seçmen için 194 bin 390 sandık hazırlandı.YSK kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te oy verme işlemi saat 07.00'de başladı. Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak.Bu illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme işlemi saat 08.00'de başladı. Bu illerdeki seçmenler ise saat 17.00'ye kadar oylarını kullanabilecek.Vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sandık başına giderek görevlerini yerine getirdi.Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşlı ve engelliler ile hastalığı olduğu tespit edilen seçmenler, seçim görevlilerince evlerine getirilen "seyyar sandık"larda oylarını kullandı.Depremzedeler çadırda oy kullanıyorDenizli'nin Acıpayam ilçesinde 20 Mart'ta meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen bazı mahallelerde vatandaşlar, kurulan çadırlarda oy kullandı.Depremzede seçmenler, listelerden isimlerini kontrol ettikten sonra görevlilerin verdiği oy pusulasını alıp kabinde oylarını kullandıktan sonra zarfları sandığı attı. Havanın soğuk olmasından dolayı görevliler, çadırda kurulan sobada yakılan ateşle ısınmaya çalıştı."Efe kıyafeti" ile oy kullandılarAydın'da Fatma Şeyma ile Ozan Ancın çifti, efe kıyafetleriyle sandık başına giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.Güzelhisar Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki Fatma Şeyma ile 26 yaşındaki Ozan Ancın çifti, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için sandık başına gitti.Efe kıyafetleri giyen çift, oylarını Yedieylül İlkokulundaki sandıkta kullandı. İlgi odağı haline gelen Ancın çifti, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Halk oyunları antrenörü Ozan Ancın, geleneklerini yaşatmak amacıyla efe kıyafetleriyle sandığa geldiklerini söyledi."Milis kuvvetlerin giydiği yöresel kıyafetle oy verdi"Kahramanmaraş'ta bir kişi, kentin düşman işgalinden kurtuluşunda milis kuvvetlerin giydiği yöresel kıyafetle oy verdi.Onikişubat Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde oyunu kullanan Abdulkadir Zeki Gülmez, renkli görüntüsüyle vatandaşların dikkatini çekti.Yemeni, şalvar, sim sırma işlemeli yelek, fanila ve keçeden oluşan kıyafetiyle sandığa gelen Gülmez, sohbet ettiği vatandaşlara giysisinin önemini anlattı.Şanlıurfa'nın bazı ilçelerinde de yöresel kıyafetleriyle sandık başına giden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.Özellikle Eyyübiye, Harran, Viranşehir, Ceylanpınar ve Siverek ilçelerinde birçok kişi, günlük hayatta da giydikleri, farklı renk ve türdeki yöresel kıyafetlerle oy kullandı.Merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde oy vermeye gelen Sara Yıldız, "Bunlar sürekli giydiğimiz elbiseler, evde de böyleyiz dışarıda da. Bugün de oyumuzu kullanmaya geldik. İnşallah ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olur." şeklinde konuştu.Kırgız Türkleri, geleneksel kıyafetleriyle oy kullandıVan'ın Erciş ilçesinde yaşayan Kırgız Türkleri, geleneksel kıyafetleriyle oy kullanmaya gitti.Afganistan'ın Pamir Yaylası'ndan 1982'de Türkiye'ye göç eden Kırgızlar, Erciş ilçesinde kendileri için oluşturulan Ulupamir Mahallesi'nde oy kullanmak üzere Ulupamir İlköğretim Okuluna geldi.Geleneksel kıyafetleriyle geldikleri okulda renkli görüntüler oluşturan Kırgızlar, burada oylarını kullandı.Papağanlarını yanında getirdiDenizli'de turizm işiyle uğraşan Mehmet Kıvılcım, evinde beslediği iki papağanıyla sandığa giderek oyunu kullandı.Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Kıvılcım, "Cafer" ve "Alex" isimli papağanlarıyla Şehit Mustafa Uygun İlkokuluna geldi.Kıvılcım, 2259 numaralı sandıkta işlemlerini tamamladıktan sonra zarfı omzundaki papağanına taşıtarak sandığa atmasını sağladı.Papağanları ilgiyle izleyen bazı vatandaşlar cep telefonuyla fotoğraf çektirdi.Oyunu yavru köpeği "Bücür" ile kullandıElazığ'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanan sahibinin yanında getirdiği köpek yavrusu, ilgi odağı oldu.Zeynep Çal, sokakta bulup sahiplendiği "Bücür" adlı köpeğiyle, oyunu kullanmak için Esra-Zafer-Eşref Yıldırım Ortaokuluna geldi.Köpek yavrusu, hem oy vermeye gelen vatandaşların hem de sandık kurulu üyelerinin ilgi odağı haline geldi.Oy pusulasını ve tercih mührünü alarak köpeğiyle kabine giren Çal, oyunu kullandıktan sonra zarfı "Bücür" ile sandığa bıraktı.90 yaşında sandığa gittiErzurum'da, hipertansiyon ve yaşlılığa bağlı hastalığı olan 90 yaşındaki Neriman Çiğdemgül, İl Sağlık Müdürlüğünün Evde Bakım Hizmetleri personelinin desteğiyle sandığa giderek oy verdi.Palandöken ilçesindeki Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde yaşayan Neriman Çiğdemgül, Evde Sağlık Hizmeti Koordinasyon Merkezini arayarak oy kullanmak için yardım istedi.Çiğdemgül'ün evine giderek tansiyon kontrolünü yapan sağlık görevlileri, kadını evinden sedye ile alıp Evde Sağlık Hizmeti aracıyla mahallesindeki İbni Sina İlkokuluna oy kullanmaya götürdü.Yaşlı kadın, oyunu kullandıktan sonra aynı ekip tarafından evine bırakıldı.Engelli sporcular basketbol toplarıyla sandık başına gittiDiyarbakır Bedensel Engelliler Gençlik Spor Kulübü oyuncuları, "Engel tanıma sandığa git" sloganıyla yanlarına aldıkları basketbol topları ile sandığa giderek oy kullandı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen engelli ulaşım aracıyla oy kullanacakları okullara götürülen bedensel engellilerden kimi tekerlekli sandalyesi kimi koltuk değneğiyle ellerinde basketbol toplarıyla sandık başına gitti.Diclekent Mahallesi'ndeki bir okulda oyunu kullanan Kulüp Başkanı ve Antrenör Erol Taş, yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasinin yapı taşlarından olan oy kullanma işlemini gerçekleştireceğiz." dedi.Sandığa gitmenin önemini "Engel tanıma sandığa git" sloganıyla göstermek istediklerini dile getiren Taş, "Kulüp olarak oyumuzun milletimize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum." diye konuştu.Baba-oğlun aday olduğu mahallede seçim heyecanıBursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'nde muhtarlığa aday baba ile oğlu sandık başına gitti.Toplam 210 seçmeni bulunan mahallede, birbiriyle akraba 7 muhtar adayı yarışıyor. Mevcut muhtar Ali Sevinç ile aday oğlu Zafer Sevinç arasında ise rekabet yaşanıyor.Baba Ali ile oğlu Zafer Sevinç, oylarını Heceler Mahallesi'ndeki 1098 numaralı sandıkta kullandı.Daha sonra gazetecilere açıklama yapan baba Sevinç, seçimlerin mahalle için hayırlı olmasını dileyerek, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun." dedi.Babasıyla uzun süredir dargın olduğu öğrenilen Zafer Sevinç ise "Çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu."Robinson muhtar"ın köyünde oy verme işlemi tamamlandıYozgat'ın Sorgun ilçesinde kış aylarında sadece muhtar Durak Özdemir ile eşinin yaşadığı, 11 seçmenli Büyükkışla köyünde oy verme işlemi bitti.Kış aylarında Büyükkışla'da sadece eşi ile kendisi kaldığı için "Robinson" olarak adlandırılan 73 yaşındaki muhtar Durak Özdemir'in köyünde, toplam 11 seçmen bulunuyor.Köyde 08.00'de başlayan oy verme işlemi, yaklaşık 1,5 saatte tamamlandı.Durak Özdemir, iki dönemdir muhtarlık yaptığını, bu seçimlerde de kendisinden başka aday olmadığını söyledi.Köydeki seçmenlerden bazılarının Ankara'da yaşadığını ve yaz aylarında buraya geldiğini belirten Özdemir, "Seçmenlerimiz genelde yaşlı kesimden oluşuyor. Çocukları, oylarını kullanmaları için dün onları köye getirdi. Oylarını kullandıktan sonra Ankara'ya dönecekler. Çocukları ise Ankara'da oy verecek. Seçimler köyümüze, ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.Oyunu sedye üzerinde kullandıKırklareli'nde bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan 81 yaşındaki Kıymet Barda, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.Kırklareli Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, kentteki hastane ve evlerinden çıkamayacak durumdaki hasta ve yaşlıları, oylarını kullanabilmeleri için sandık başına taşıdı.Bir süredir evde sağlık hizmetlerinden faydalanan tansiyon hastası ve bacağından ameliyatlı olan Barda, ambulansla Tevfik Fikret Yatılı Bölge Ortaokuluna ulaştırıldı.Ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile sedyede oyunu kullanan Barda, oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisine oy kullanmak için yardım eden yetkililere teşekkür etti.Barda, oyunu kullandığı için çok mutlu olduğunu belirtti.Sandık seçmenin ayağına gittiBingöl'de oy kullanmaya gidemeyen yatalak hastalar, seçim görevlilerince evlerine götürülen seyyar sandıkta oy kullandı.Yeşilyurt Mahallesi Uysal Sokak'ta ikamet eden ve rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan 94 yaşındaki Ayşe Bozağaç, seçim kurulu görevlilerince evine götürülen seyyar sandıkta oyunu kullandı.Seçim kurulu görevlileri, kent merkezinde yaklaşık 30 yatalak hastaya seyyar sandığı evlerine götürerek, oy kullanma hizmeti sundu.Ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldüEdirne'de 90 yaşındaki Sabriye Dayıoğlu, ambulansla evinden oy kullanacağı okula götürüldü.Evde sağlık hizmetlerinden faydalanan ve bacağından rahatsız olan Sabriye Dayıoğlu, ambulansla Vali Fahri Yücel İlkokuluna taşındı.Dayıoğlu, yardımla sedyede oyunu kullandı.Oyunu ambulansta kullandıŞırnak'ta evinden alınarak okula getirilen kısmi felçli astım hastası, ambulansta oy verdi.Şırnak kent merkezde 38 bin 407 seçmenin 118 sandıkta oy kullanma işlemi sabah başladı.İl Sağlık Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri görevlileri ise oy kullanmak isteyen yatağa bağımlı hastaları, evden alarak sandıklarının bulunduğu okula getirdi.Gazi Paşa Mahallesi'nde evde bakım hizmeti alan 84 yaşındaki Cemil Durak da oy kullanması için ambulansla Gazi Paşa İlkokulu ve Ortaokulu'na getirildi.Kısmi felçli olan astım hastası Durak, ambulansta oyunu kullandı.OsmaniyeOsmaniye'de de hastanede yatarak tedavi gören hastalar oy kullanacakları yerlere ambulansla götürüldü.Yürüyebilen hastalar, İl Sağlık Müdürlüğüne ait araçlarla oy kullanacakları yere ulaştırıldı. Yatarak tedavi gören hastalar ise yataklarından sedyeyle alınarak ambulansla taşındı.Sedye ya da tekerlekli sandalyeyle hastaları sandığın başına kadar götürüp oy kullanmasını sağlayan sağlık personeli, hastaları ambulansla tekrar hastaneye getirdi.İzmir'de hastalar oy kullanmaya ambulansla götürüldüİzmir'de, kendi imkanıyla sandığa gidemeyecek durumdaki vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren evlerinden alınarak oy kullanacakları okullara taşındı.Sandığa gitmek için başvuran vatandaşlardan Bayraklı Adalet Mahallesi'nde yaşayan, 5 yıldır kanser tedavisi gören 78 yaşındaki Nazmi Şahin'i, 112 Acil Sağlık ekipleri, evinde yaptığı muayenenin ardından sedyeye alarak oy kullanacağı Fatma Hikmet Kaşerci Ortaokuluna getirdi.Okul bahçesinde seçim kurulu görevlilerince karşılanan Şahin, sağlık ekipleri ve yakınlarının taşıdığı sedyeyle oy kullanacağı okulun ikinci katındaki 1022 numaralı sandığın olduğu sınıfa çıkarıldı. Şahin, oy kullanacağı kabine oğlu Bülent Şahin ile girdi.Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından zarfı sandığa atan Şahin'i daha sonra 112 Acil Servis ekipleri evine bıraktı.Huzurevinde oy verme işlemleriÇankırı'da huzurevi sakinlerinin oy kullanabilmeleri için sandık kuruldu.Huzurevi sakinleri, tek sandıkta saat 08.00'den itibaren oy kullanmaya başladı. Yürüme güçlüğü çeken ve tekerlekli sandalye kullananlar, görevlilerin yardımıyla sandık başına gitti.Oylarını nasıl kullanacakları konusunda bilgi verilen huzurevi sakinleri, kabine geçerek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi. İsmail Özdemir Huzurevi'nde 90 seçmen oy kullandı.Çorum'da 86 kişi oyunu evinde kullandıÇorum'da da hastalığı veya engeli nedeniyle sandığa gidemeyenler, seyyar sandık uygulaması ile oylarını evlerinde kullanma imkanı buldu.Kent merkezinde 86 kişi, evlerine getirilen sandıklarda oylarını verdi. Oy kullanmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getiren bazı vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.Geleneksel kıyafetlerini giydilerKastamonu'nun Azdavay ilçesinde kadınlar, 600 yıllık geleneksel giysileriyle sandık başına gitti.Yörede 600 yıldır kullanılan giysilerini giyerek oy vermeye gelen kadınlar renkli görüntüler oluşturdu.Oy kullandığı okulda hayatını kaybettiKonya'nın Kadınhanı ilçesinde yaşayan 82 yaşındaki Osman Büyükkaraca, oyunu kullandıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.Osman Büyükkaraca, oy kullanmak için ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Ortaokuluna geldi.Burada oyunu kullanan Büyükkaraca, okuldan ayrıldığı sırada bahçede fenalaşarak yere yığıldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırılan Büyükkaraca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaşlı adamın, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.