Derleme - Yurt Genelinde Oy Verme Sürecinde Yaşanan Asayiş Olaylarına İlişkin Haberlerimizi...

Yurt genelinde oy kullanma işlemi sürecinde yaşanan kavgalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.
Bazı illerde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme sürecinde kavgalar çıktı. Malatya
'nın Pütürge
ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki bir okulda, sandık görevlileri ile bir grup seçmen arasında yaşlı vatandaşa oy kullandırma usulü konusunda tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu silahla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Diyarbakır
'da 23 yaralı
Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde çıkan seçim kavgalarında yaralanan 23 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Kayapınar
ilçesinde Evliya Çelebi
Ortaokulu önünde karşılaşan Barış Mahallesi
muhtarı ve adayı Sait Aydemir ile aynı mahalleden muhtar adayı Nevzat Pektaş arasında seçim nedeniyle çıkan tartışmada Aydemir'in kardeşi ve oğlu yaralandı. Çüngüş
ilçesinde Keleşevleri Mahallesi'nde muhtarlık seçimi dolayısıyla Yiğit ve Gül aileleri arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgada dönüştü. Olayda yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı. Dicle
ilçesinin Uluçeşme Mahallesi'nde oy verme esnasında A.Y. ve M.S.Y. arasındaki kavgada yaralanan 6 kişi tedavi altına alındı. Kocaköy
ilçesinin Bozbağlar Mahallesi'nde muhtarlık seçimi nedeniyle 2 grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada yaralanan 6 kişi hastanelere sevk edildi.
Taş ve sopalarla yaralandılar Mardin
'in Artuklu
ilçesine bağlı Dara Mahallesi
'nde 2 muhtar adayı arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3, Midyat
ilçesi Çavuşlu Mahallesi
'nde 2 grup arasındaki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Nusaybin
ilçesinde Kuyular
ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan kavgalarda yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı. Şanlıurfa
'da merkez Haliliye
ve Karaköprü
ile Eyyübiye
, Birecik
ve Akçakale
ilçelerinde muhtar adaylarının tarafları arasında kavga çıktı. Kavgalarda taş ve sopayla darbedilen 12 kişi hastanelere kaldırıldı. İstanbul
'un Kadıköy
ilçesinde muhtar adaylarının yakınları arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Adana
'nın merkez Seyhan
ilçesindeki bir okula oy kullanmak için gelen vatandaşlar arasında çıkan kavgaya polis havaya ateş açarak müdahale etti. Bir kişinin darp sonucu hafif yaralandığı kavgayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Gaziantep
'in merkez Şehitkamil
ilçesinde oy kullanmak isteyen yaşlı kadına yardımcı olma meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada ise 2 kişi yaralandı.
Malatya, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA