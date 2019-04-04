Derleme - Yurt Genelindeki Seçim Sonuçlarına İtirazların Sonuçlarına İlişkin Haberlerimizi...

Kaynak: AA

Siyasi partilerin seçim sonucuna ilişkin itirazı üzerine 21 ilde bazı sandıklardaki oyların yeniden sayımına karar verildi, yeniden sayımın tamamlandığı ve tutanaktaki hataların düzeltildiği yerlerde kazanan değişmedi.31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından 47 ilde bazı sandık sonuçlarına itirazda bulunuldu.AK Parti, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Siirt, Denizli, Adıyaman, Samsun, Yalova, Erzurum, Kırklareli, Adana, Aydın, Ardahan, Antalya, Osmaniye, Sivas, Rize, Artvin, Van, Ağrı, Karaman ve Bartın'da bazı sandıklardaki sonuçlara itiraz etti.MHP, Iğdır, Yozgat, Kırşehir, Kars, Adana, Aydın, Mersin, Aksaray, Malatya, Osmaniye ve Kırklareli'nde, CHP ise İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Malatya, Giresun, Artvin'de itiraz başvurusu yaptı.İYİ Parti de Ankara, Denizli, Uşak, Mersin, Hatay, Aydın, Kırıkkale, Manisa'da sonuçlara itiraz etti.Büyük Birlik Partisi Konya, Malatya, Yozgat, Eskişehir, Gaziantep, Tokat, Gümüşhane, Niğde, Elazığ, Kayseri, Şırnak'ta, HDP, Şanlıurfa ve Mersin'de, Saadet Partisi de Kütahya'da itiraz başvurularını seçim kurullarına iletti.Seçim kurulları bazı itirazları karara bağladı.AK Parti'nin itirazıyla Ankara'nın 11 ilçesinde büyükşehir belediye başkanlığı için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi.AK Parti tarafından verilen itiraz dilekçesi Polatlı, Çubuk, Pursaklar, Altındağ, Gölbaşı, Şereflikoçhisar, Keçiören, Sincan, Bala, Çankaya ve Çamlıdere İlçe Seçim Kurullarınca incelendi.Söz konusu 11 ilçede büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu, CHP İl Başkanlığının sandık sonuçlarına yaptığı itirazı kabul etti.Dün de İstanbul, Antalya, Denizli, Iğdır, Eskişehir, Gümüşhane, Kırklareli, Osmaniye, Giresun'da bazı sandık sonuçlarına ilişkin itirazlar üzerine oyların yeniden sayımı kararlaştırılmıştı.Oy sayımının tamamlandığı yerlerSeçim sonuçlarına yapılan itirazların kabul edilmesi üzerine oy sayımının yeniden yapıldığı bazı yerlerde oy sayımları tamamlandı.İstanbul'da 11 ilçede itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı tamamlandı. Beyoğlu, Maltepe, Çekmeköy, Tuzla, Ataşehir, Gaziosmanpaşa, Bağcılar, Esenyurt, Üsküdar, Sultanbeyli ve Esenler'de itiraz edilen sandıklardaki geçersiz oyların sayımı sürerken Adalar, Bakırköy, Bayrampaşa, Ümraniye, Fatih, Beykoz, Başakşehir, Sarıyer, Büyükçekmece, Eyüp ve Şile'de sayım sona erdi.Çatalca, Silivri ve Kartal 1. Seçim Bölgesi'nde de itiraz edilen sandıklardaki tüm oyların sayımı sürüyor.Ankara'nın Çubuk ilçesinde AK Parti tarafından yapılan itiraz sonucu geçersiz oylar yeniden sayıldı. Buna göre, AK Parti'nin 35 oyu artarken CHP'nin 3, Saadet Partisinin 5, Bağımsız Türkiye Partisinin 1, Vatan Partisinin 1 ve seçimlerde bağımsız aday olan Mehmet Hoşoğlu'nun 1 oyu arttı, kazanan değişmedi.Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Selahattin Özdemir'in seçim sonuçlarına ilişkin itirazının kabul edilmesiyle oylar, Çekerek İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayıldı. Sayım sonucunda MHP'nin oyu 998'den 999'a çıkarken AK Parti'nin oyu bin 3'te kaldı.Denizli'nin Honaz ve Babadağ ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz sonrası yeniden başlanan oy sayımı tamamlandı, kazananlar değişmedi. AK Parti, Honaz'da 3 ve Babadağ'da ise 15 oyla seçimi kaybetti.Yalova'daki itirazlarYalova'nın Çınarcık ilçesindeki belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin itirazların ardından yapılan sayımda sonuç değişmedi. CHP'nin Çınarcık'taki belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazların ardından yeniden yapılan sayımlara göre, 16 oyluk farkta değişme olmadı.Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Kaytazdere beldesinde AK Parti'nin belediye başkanlığı seçim sonuçlarına yönelik itirazların ardından yeniden yapılan sayımlara göre, 10 oyluk fark aynı kaldı.Giresun'da, CHP İl Başkanlığınca sandık sonuçlarına yapılan itiraz üzerine geçersiz oyların yeniden sayımı sonrası AK Parti adayı Aytekin Şenlikoğlu'nun oyu 39 arttı. CHP İl Başkanlığının geçersiz bin 959 oyun yeniden sayımı için yaptığı itiraz Giresun Merkez İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilmişti. Gerçekleştirilen sayım sonucu Cumhur İttifakı'nın oyları 39 arttı.CHP'nin itiraz öncesi Cumhur İttifakı AK Parti Giresun Belediye Başkan Adayı Aytekin Şenlikoğlu, 280 oy farkla belediye başkanlığını kazanmıştı.Iğdır'da, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Iğdır Belediye Başkan Adayı İsa Yaşar Tezel'in, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına yaptığı itiraz üzerine yeniden sayılan oylar, seçim sonucunu değiştirmedi. Bu sayımda kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş'un 22 bin 268, MHP'li aday Tezel'in ise 20 bin 733 oy aldığı anlaşıldı. Bu sonuç ile HDP, belediye başkanlığı yarışını MHP'nin önünde tamamladı.Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir'in kazandığı seçimlere yapılan itiraz sonrasında geçersiz oyların yeniden sayımı tamamlandı, yeni sonuçlar kazananı değiştirmedi.Artvin'in Yusufeli ilçesinde, CHP'nin seçim sonuçlarına itirazı üzerine yapılan yeniden sayımda sonuçta değişiklik olmadı. Artvin Adliyesinde 7 sandıkta yapılan oy sayımı ve tutanakların incelenmesi sonrasında AK Parti adayı Eyüp Aytekin'in oyu bin 819, CHP adayı Barış Demirci'nin oyu ise bin 816 olarak tespit edildi.Dün yapılan sayımlarda da sonuç değişmemiştiDün de AK Parti ve MHP'nin Bartın'da, CHP'nin Edirne'nin Keşan ilçesinde, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik'in Kars'ta, AK Parti'nin Karaman'da, BBP'nin Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, AK Parti'nin Artvin'in Hopa ve Şavşat ilçelerinde, AK Parti'nin Sivas'ın İmranlı ve Divriği ilçelerinde, CHP ve MHP'nin Malatya'nın Hekimhan ilçesinde bazı sandık sonuçlarına itirazı üzerine yapılan oy sayımı kazananı değiştirmemişti.Ayrıca Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Remzi Ergü'nün kazandığı seçimlere yapılan itiraz sonrası yapılan sayım ile Manisa'nın AK Parti'li Mehmet Çerçi'nin kazandığı Yunusemre ilçesinde, CHP'nin adayı Çetin Akın'ın kazandığı Turgutlu ilçesinde ve AK Parti'li Regaip Topuz'un kazandığı Köprübaşı ilçesinde de itirazlar kazananı değiştirmemişti.İtiraz sonucu muhtar olduOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşit oy alan iki muhtar adayından Turan Bircan, kullanılan oylardan birinin geçersiz olduğuna yönelik itirazı kabul edilince tek oy farkla muhtar seçildi.İlçedeki 239 seçmenli Halitağalar köyünde oy kullanan 226 seçmenden muhtar adayı mevcut muhtar Ahmet Kurt ile Turan Bircan 101'er, Mehmet Erhan Torun 3 oy almış, 21 oy ise geçersiz sayılmıştı.-Tutanağa yanlış geçirilen oylar düzeltildiİzmir'in Bergama ilçesinde AK Parti'nin sandık sonucuna yaptığı itirazın kabulü sonrası sandık birleştirme tutanağına yanlış geçirilen oylar düzeltildi.İlçe Seçim Kurulu, AK Parti'nin 1028 nolu sandıkta maddi hatadan dolayı oyların yanlış yazıldığına yönelik itirazını kabul etti. 1028 nolu sandığı yeniden inceleyen İlçe Seçim Kurulu, sandık birleştirme tutanağında oyların yanlış yazıldığını tespit etti. Buna göre, AK Parti'nin 1028 nolu sandıkta aldığı oyun 5 yerine 165 olduğu, CHP'nin de 166 olarak yazılan oyunun 72 olduğu belirlendi. Bu değişiklikle beraber kesin olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı AK Parti Bergama Belediye Başkan Adayı Hakan Koştu'nun 33 bin 245 olan oyu 33 bin 405'e çıkarken, Millet İttifakı CHP Bergama Belediye Başkan Adayı İdris Yavuz Yılmaz'ın 32 bin 968 olan oyu 32 bin 874 olarak belirlendi.İtirazların reddedildiği yerlerSeçim sonuçlarına dün başvurusu yapılan ve reddedilen itirazlara bugün Aydın'ın Nazilli, Çine, Buharkent, Yenipazar ve İncirliova ilçeleri, Gaziantep'in Nurdağı, Tokat'ın Reşadiye, Mersin'in merkez Akdeniz ilçelerindeki başvurular da eklendi.Öte yandan, AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu Kırklareli Merkez İlçe Seçim Kurulunca alınan belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılması kararı, İl Seçim Kurulunca iptal edildi.Mersin'in Gülnar ilçesinde de MHP adayının kazandığı seçimde dün İlçe Seçim Kurulunun aldığı iptal kararı, MHP'nin yaptığı başvuru sonrası İl Seçim Kurulu tarafından iptal edildi.Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bozyurt Mahallesi'nde de adayların eşit oy alması üzerine muhtarın kurayla belirlendiği seçim, oyların yeniden sayılması sonrasında iptal edildi.