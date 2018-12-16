Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği Başkanı Levent Kahrıman, "Dermokozmetik kavramı tüketiciyi yanıltıcı bir kavramdır, Türkiye
'deki yasalara göre. Hepsinin yeri ayrıdır, kozmetik ayrı, ilaç ayrıdır." dedi.
Kahrıman, Trakya Üniversitesi
Akılcı İlaç ve Eczacılık Topluluğu ile Kimya Topluluğu iş birliğiyle Türkan Sabancı
Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Organik Kozmetik Eğitimi"nde yaptığı konuşmada, kozmetik ürünün insan bedenini korumak, temizlemek ve görünümünü değiştirmek amacıyla kullanılan ürünlere verilen ad olduğunu söyledi.
Kozmetik ürün ve ilaç ayrımının doğru yapılması gerektiğini belirten Kahrıman, "Örneğin yanık ilacı, bir kozmetik ürün değildir, bir ilaçtır. Kozmetik ürünler tedavi edici değildir ve hastalıkları iyileştirmez, kozmetik ürünler hasta olmayı engellemez ve hasta olmaktan korumaz." diye konuştu.
Kozmetik ürün adı altında "cilde iyi gelir" diyerek kategorisi tanımlanmayan ürünler satıldığını vurgulayan Kahrıman, şöyle devam etti:
"Türkiye'de resmi olarak dermokozmetik adı altında bir literatür yok. Piyasada tüketici bunu ilaç etkisi yapan ürün olarak algılıyor. İlaç etkisini yapan ürünü kozmetik ürün mevzuatına göre üretemezsiniz, yasaktır ama satarken söylüyorlar, bu da yasaktır. Sağlık Bakanlığı
'nı ziyaretimizde bu konu gündemdeydi. Dermokozmetik kavramı tüketiciyi yanıltıcı bir kavramdır, Türkiye'deki yasalara göre. Hepsinin yeri ayrıdır, kozmetik ayrı, ilaç ayrıdır."
Kahrıman, bazı televizyon kanallarındaki reklamlarla hem kozmetik hem ilaç etkisini olduğu belirtilen ürünlerin insanlara satılmaya çalışıldığını hatırlatarak, "Bir hastalığa iyi gelecek ilaç ya da merhem reçetesiz kullanılmamalı, alınmamalı veya satılmamalıdır. Kanallarda bazı ürünler, örneğin 'at kestanesi kremi, ağrılara iyi gelir veya cildi güzelleştirir.' denilerek satılıyor. Bunlar, bir hekime başvurmadan kullanılmamalıdır, ayrıca bu ürünler kozmetik ürün değildir." şeklinde konuştu.
Trakya Üniversitesi,Türkiye
16 Aralık 2018 Pazar 11:02