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Derneğimizden rektörlüğe ziyaret

Yalova Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalaycı (ATSO ) Antalya Ticaret Ve Sanayi Odası 46. Meslek Komite Başkanı Sevgi Akça Genel Sekreter İsmail Yaprak, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci makamında ziyaret etti.

25.12.2019 16:35 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:35 Derneğimizden rektörlüğe ziyaret

Derneğimizin Üniversite ile ilgili iletilen konuları görüşmek amaçlı gerçekleştirilen ziyaret hakkında bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalaycı : "Aslında İlimizin Turizm Alanı Olduğunu vurgularken Yalova İlinin Her geçen gün büyümesini ve ilgisi artmasını istiyoruz.

Aynı zamanda (ATSO) 46. Meslek komitesi ve (YTSO) 6. Meslek Komiteleri Sektörümüzün önemli bir paydaşı. Meslek Komite Grupları gerek turizm alanında , gerek kültürel olarak bir şekilde bağı var.

Bilim ile emek ve sermayenin birleşmesi ne kadar güçlü olursa Üniversitemiz de bizler de o kadar güçlü oluruz.

Üniversite imkanlarından hepimizin azami ölçüde faydalanması, Yalova Üniversitesi Turizm işbirliğinin daha pratik olması konularında görüş ve önerilerimizi aktardık " dedi.

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Yalova ilinde Kongre merkezinin olması Yalova iline büyük katkısı olacağını vurguladı.

Kalaycı: Yalova çiflikköyde yapılacak Kongre merkezi için gereken tüm desteklerini vereceklerini ve değneğimizin oluşturacağı işbirliği , ortak projelerde çalışacaklarını , taleplerimiz olacağını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci'nin Konukseverliğinden Dolayı Teşekkür Eder Çalışmalarında Başarılar Esenlikler dileriz. dedi"


Murat Kalaycı, Yalova, Güncel

Kaynak: Bültenler

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