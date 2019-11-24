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Dernek Başkanı Özcan, şehit öğretmeni anarken gözyaşlarına boğuldu

Dernek Başkanı Özcan, şehit öğretmeni anarken gözyaşlarına boğulduBATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybike Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen programla anıldı.

24.11.2019 17:31 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:34
Dernek Başkanı Özcan, şehit öğretmeni anarken gözyaşlarına boğuldu
BATMAN - 'ın ilçesinde teröristlerce şehit edilen öğretmen Şenay Aybike Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde düzenlenen programla anıldı. Aybüke öğretmeni anma programında Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı şehit asker kardeşi Şeyhmus Özcan, açıklamayı gözyaşları içinde okudu.
Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtalan, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici, batman Şehit ve Gazi Dernek Başkanı Şeyhmus Özcan ve şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın mesai arkadaşlarının katıldığı anma programında saldırının yaşandığı caddeye karanfiller bırakıldı.
Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği yerde karanfil bırakan grup adına basın açıklamasında bulunan Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Şeyhmus Özcan, şehidin isminin arşa aziz naaşının ise cennet bahçesinde olduğunu söyledi. Özcan, "Evladını vatana adamış aziz ana, oğlunun adını taş üzerinde, naaşı toprakta kaldı zannetme. Şehidimin kutsal ismini arşa, aziz naaşı cennet bahçesindedir. Kahraman şehitlerimizin, şehit öğretmenimizin emaneti olan bayrak ve vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir. Aziz şehit öğretmenlerimize ve diğer şehitlerimize laik olmanın bilinci içinde dimdik vazife başındayız. Vatan için en kutsal varlığını canını veren yiğit Aybüke öğretmenim, şehidim manevi varlığından güç alan bizler her ne halde olursak olalım bu vatana göz diken iç ve dış bütün düşmanları bertaraf ederek senin emanetini daima yükseklerde taşıyacağız" dedi.
Basın açıklaması sırasında Özcan, gözyaşlarına hakim olamadı.
Program Vali Şahin ve beraberindekilerin okuldaki öğretmenlere çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.
Dernek Başkanı Özcan, şehit öğretmeni anarken gözyaşlarına boğuldu

Kozluk, Batman, Genel

Kaynak: İHA


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