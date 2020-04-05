Dernek beyannamelerinin son bildirim tarihi 1 Ağustos'a ertelendi
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme sürelerinin ertelendiğini duyurdu.
05.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:16
Genel Müdürlük, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararı Twitter hesabından açıkladı.
Paylaşımda, dernek beyannameleri ile diğer bildirimlerin verilme sürelerinin 1 Ağustos 2020'ye kadar geçici olarak ertelendiği belirtildi.
Kaynak: AA
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