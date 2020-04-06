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Dernek beyannamelerinin süresi 1 Ağustos'a kadar ertelendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresinin, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

06.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:44
Dernek beyannamelerinin süresi 1 Ağustos'a kadar ertelendi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresinin, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelendiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 pandemisi nedeniyle derneklerimizi idari yaptırımlardan korumak için, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresi, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir."

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul Valisi, Güncel
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