Dernek Emektarlarına Plaket

Eskişehir
Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği'nin kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla dernekte 25 yılını tamamlamış üyelere törenle plaket taktim edildi.
Dernek binası önünde düzenlenen törende konuşan Dernek Başkanı Berrin Savaş, "Eskişehir Eğitim ve Öğretimi Destekleme Derneği'nin 25. nedeniyle tüm üyelerimiz, bağışçılarımız ve birlikte yol arkadaşlığı yaptığımız insanlarla bugün buradayız. 25 yılda güven ve uyum içinde çalışmak bizleri hedeflerimize götürdü. Bizler, çalışma yelpazemizi geniş tuttuk. Bu sosyal girişimcilik ruhumuzu da hiç kaybetmeyeceğiz. Amacımız, Eskişehir'de çocuk eğitimi, kadın eğitimi ve her türlü eğitime yardımcı olmak ve eğitimi desteklemektir" dedi.
Etkinlik sonunda dernekte 25 yılını tamamlamış dernek üyelerine törenle plaketleri verildi.
Diğer yandan etkinliğe; Odunpazarı Kent Konseyi
Başkanı İsmail Kumru, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. - ESKİŞEHİR
Eskişehir