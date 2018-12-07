Dernek Üyeleri 1. Yıllarında Buluştu

Eskişehir
Profesyonel Site Apartman Toplu Yapı Yöneticiler Derneği kuruluşunun 1. yılını düzenlenen yemekli etkinlikte kutladı.
Bir restoranda yapılan yemekli etkinlikte bir araya gelen dernek üyeleri, site ve apartman yöneticiliği mesleğinin etik kuralları ve mesleki gelişim konularına değindiler. Dernek Başkanı Ali Sekizler, yaptığı açıklamada, kuruluşun 1. yılını hep birlikte kutlamaktan heyecan ve mutluluk duyduğunu, sektörün geliştirilmesi, mesleki etik kurallarının oluşturulması ve Eskişehir halkının Kat Mülkiyeti Kanunu hakkında bilgilendirilmesi' hususunda çalışmaların hızla devam ettiğini ve edeceğini bildirdi. Sektör olarak temel hedefin nitelikli hizmet üretimi olduğunu aktaran Sekizler, verilen hizmetin doğru algılanabilmesi için önce doğru tanımın oluşturulması gerektiğini ve bu sivil toplum kuruluşu sayesinde bu tanımı oluşturmayı ve Eskişehir halkını bilinçlendirmeyi amaçlayan çeşitli ortak tanıtım faaliyetlerinde bulunacaklarını dile getirdi. - ESKİŞEHİR
Eskişehir
07 Aralık 2018 Cuma 12:34