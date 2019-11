Derneklerden "grip aşısı" açıklaması

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) ile Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), "tetravalan aşı" içeriğinde bulunan ek "İnfluenza B virüs suşunun" Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından gecikmeli olarak aşı üreticilerine sunulduğunu, bu durumun da üretimde gecikmeye neden olduğunu bildirdi.

HASUDER ile KLİMİK tarafından yapılan ortak açıklamada, gribe karşı en etkili korunma yönteminin aşı olduğu vurgulandı.

Mevsimsel grip aşısının, grip virüslerine karşı koruyucu olduğu belirtilen açıklamada, "Mevsimsel grip aşısı, DSÖ ve bilimsel kuruluşlar tarafından her yıl gerçekleştirilen takip çalışmalarının sonucunda bir sonraki mevsim en yaygın olacağı tespit edilen virüslere karşı hazırlanır. Grip aşısının ekim ayının ikinci yarısında yapılmaya başlanması ve influenza virüsleri dolaşımda olduğu sürece, ekim-mart ayları arasında, aşılamaya devam edilmesi önerilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2019-2020 mevsimsel grip aşısına kadar her yıl "trivalan" (üçlü) ve "tetravalan" (dörtlü) aşılar üretildiği, trivalan aşıların üç tip grip virüsüne karşı korunmak için hazırlandığı, bu virüslerin ikisinin influenza A (H1N1- H3N2) ve influenza B virüsleri olduğu anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Tetravalan aşılar ise dört virüse karşı koruyucudur; bu aşılar trivalan aşılara ek olarak bir influenza B virüsü antijeni daha içerirler. Son günlerde kamuoyunda grip aşısına erişilememesi nedeniyle başlayan tartışmaların kaynağında 2019-2020 sezonunda, daha önceki yıllardan farklı olarak yalnızca tetravalan aşıların üretilmesi yatmaktadır. Tetravalan aşı içeriğinde bulunan ek İnfluenza B virüs suşu, DSÖ tarafından gecikmeli olarak aşı üreticilerine sunulmuştur. Bu durum üretimde gecikmeye neden olmuştur."

Gribe karşı en etkili korunma yönteminin grip aşısı olduğu ve her yıl ekim ayının ikinci yarısından başlayarak, influenza virüslerinin dolaşımda olduğu sürece uygulanabileceği aktarılan açıklamada, risk gruplarında yer alan kişilerle sağlık çalışanlarının grip aşısı yaptırması önerildi.

Kaynak: AA