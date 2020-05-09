Haber, Son Dakika, Haberler

Dernekte kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 113 bin 400 lira para cezası

Ankara'nın Altındağ ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir dernekteki 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.

09.05.2020 07:16 | Son Güncelleme: 09.05.2020 07:17
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kumar oynandığı belirlenen bir dernekteki 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira idari para cezası uygulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çankırı Caddesi'ndeki bir dernekte kumar oynandığını tespit etti.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, derneğe baskın düzenledi.
Baskında, derneğin odalarının masa ve sandalyeler konularak kumarhaneye çevrildiği görüldü.
Baskın sırasında ekipler, biri 65 yaş üstü 37 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamalara uymayan 37 kişiye toplam 113 bin 400 lira ceza kesildi. Dernekte kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 113 bin 400 lira para cezası

Kaynak: AA

Etiketler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti Haber
Evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan müzisyen hayatını kaybetti
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haber
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haber
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı’nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim’e bağıran Yasin’i oyundan kovdu Haber
Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu
İstanbul Valiliği’nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi Haber
İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haber
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Haberler››Güncel››Dernekte kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 113 bin 400 lira para cezası - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:30: İzmir'de köpeklere eziyet eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı - Haber 09:27: Dörtyol Meslek Yüksek Okulu Covid-19 Temassız Kapı Açma Aparatı üretti - Haber 09:27: Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kalan yollar havadan görüntülendi - Haber 09:26: Sarıyer'de aç kalan tilki şehre indi - Haber 09:21: KONYA TARİHİ FIRININ BACASI, 3 ASIR TÜTÜYOR - Haber 08:50: Bir an bile düşünmedi! Binlerce arının saldırdığı köpekleri tek başına kurtardı - Haber 07:36: Acun Ilıcalı, yarışma esnasında Evrim'e bağıran Yasin'i oyundan kovdu - Magazin 03:29: Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü - Haber 23:10: İstanbul Valiliği'nden bekçiye saldırdığı iddia edilen şüphelinin vurulmasıyla ilgili açıklama geldi - Haber