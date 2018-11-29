Dernekten Miniklere Jest

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Fatsa
Şubesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında müzikal çocuk tiyatrosu düzenledi.
Türkiye Yardım Sevenler Derneği
Fatsa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nimet Koç yaptığı açıklamada, "İlçemiz anaokulları ve ilkokullarını kapsayan kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, tüm gün 5 seansta 1800 öğrencinin büyük keyifle izlediği Samsun
Küçük Eller Tiyatrosunun 'Sağlık Mutfağı' adlı, sağlıklı yaşam ve sporun önemi mesajlı çocuk oyununu sergilememizde yardımcı olan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, katılımları ile öğrenci burslarımıza katkı sağlayan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve geleceğimizin büyükleri çok sevgili çocuklarımız sizleri seviyoruz, teşekkürler ediyoruz, hep güzelliklerde buluşmak dileğiyle" dedi. - ORDU
29 Kasım 2018 Perşembe 14:57