Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ders için uygun ortam oluşturulmalı

Koronavirüs'ün Türkiye'ye gelmesi ile beraber virüs ile mücadele kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine 23 Mart itibari ile uzaktan eğitim uygulaması başlatıldı.

01.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 01.04.2020 10:29
Ders için uygun ortam oluşturulmalı

Ancak, okulların ne zaman açılacağı, özellikle lise ve üniversite sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği ve işlenmeyen konuların sınavda olup olmayacağı gibi konular öğrencileri, psikolojik anlamda oldukça etkiledi. Konuyla ilgili Kavaklıdere Kolejleri Kurucu Temsilcisi Psikolog Enes Erdem Barut, bu süreçte çocukların psikolojisini bozmadan gerekli açıklamaların yapılması ve eğitimlerine devam etmeleri için uygun çalışma ortamının sağlanması gerektiğini beliriyor.

Koronavirüs nedeni ile çocuklar evde internet üzerinden online eğitime başladı. Çocukların paniğe sevk edilmeden evde eğitimlerinin verimli bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğine dikkat çeken Barut, "Çocukların alışkanlıklarının bir anda değişmesi ile birkaç hafta bu sürece alışmaları zor olabilir. Bu konuda velilere oldukça önemli roller düşüyor. Bu noktada aileler çocuklarına ders için uygun ortamı sağlamakla işe başlamalılar. Ders saatleri içerisinde çocukların dikkatini dağıtmamak adına gürültülü eylemlerden kaçınmaları ise oldukça önemli. Aynı zamanda ders aralarında çocuklara, ev içerisinde serbest vakit geçirebilecekleri bir ortam da yaratılmalıdır" diye konuştu.

KORONAVİRÜS HAKKINDA ÇOCUKLARINIZA KARŞI SESSİZ KALMAYIN

Salgın hastalıkların travmalara yol açabileceğini belirten Barut, " Bununla beraber toplumda dehşet, çaresizlik, tedirginlik, acı, kayıp hissi, öfke, yabancılaşma, yalnızlık gibi pek çok duygu yayılmaya başlar. Bu konuda en çok endişelenenlerin başında ise çocuklarımız geliyor. Virüsün oluşturduğu psikolojik durumun yanı sıra uzaktan eğitime başlandığı günlerde oluşan sınav kaygıları ve öğrencilerin sosyal ortamlarından kopmaları da bu endişenin nedenleri arasında. Bu durumda her şeyden önce anne ve babaların kendi duygu ve davranışlarını kontrol etmesi gerekiyor. Ebeveynlerin olaylara, haberlere vereceği tepkiler çocukları doğrudan etkiliyor" dedi. Barut, çocuklara karşı konu hakkında tamamen sessiz kalmanın ve olayı göz ardı etmenin çocuğun korku ve kaygılarını daha da arttırdığını belirtti. Ailelerin emin oldukları kaynaklardan edindiği bilgileri çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun bir dil kullanarak paylaşmaları ise bu sürecin sorunsuz atlatılabilmesi de oldukça önemli.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ders için uygun ortam oluşturulmalı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ’dan ilk açıklama Haberler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan Tatlıtuğ'dan ilk açıklama
Diyanet’ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası’na zekat vermek caizdir Haberler
Diyanet'ten fetva: Milli Dayanışma Kampanyası'na zekat vermek caizdir
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi Haberler
65 yaş üstü vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi
Dolu otobüsler için ’Organize kötülük’ diyen İmamoğlu’na AK Parti cephesinden yanıt Haberler
Dolu otobüsler için "Organize kötülük" diyen İmamoğlu'na AK Parti cephesinden yanıt
Vatandaşlar, 1000 TL’lik yardım parasını almak için PTT’ye koştu Haberler
Vatandaşlar, 1000 TL'lik yardım parasını almak için PTT'ye koştu
BOTAŞ’ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı Haberler
BOTAŞ'ın bağış için işçiye attığı kesinti mesajı tartışma yarattı
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor Haberler
Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı! Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor Haberler
Bakkaldan ilginç korona önlemi! Siparişleri sopa ile uzatıyor

Son Dakika Güncel Haberleri

12:12: Beşiktaş Belediyesi çocuklar için eğitici içerikler hazırladı - Haber 12:12: KUZKA Kovid-19 ile mücadele projelerine 3 milyon lira destek sağlayacak - Haber 12:10: 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Haber 12:10: Batman Üniversitesindeki uzaktan eğitimde ilk dersi Rektör Durmuş verdi - Haber 12:10: Bakan Kurum'dan egzoz emisyon ölçümlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber 12:02: Kıvanç Tatlıtuğ: Ben gayet iyiyim ve test sonucumu bekliyorum - Haber 11:58: Son Dakika: Diyanet: Milli Dayanışma Kampanyası'nda zekat vermek caizdir - Haber 11:50: Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sahip olduğu araçların egzoz emisyon ölçümleri ertelendi - Ekonomi 11:33: Rusya, tarihi görüntüleri paylaştı: Rus uçakları Amerikan hayatlarını kurtarmaya gidiyor - Haber 11:27: BOTAŞ'ın Milli Dayanışma Kampanyası için çalışan maaşlarından kesinti yapacak olması tartışma yarattı - Haber 11:25: İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti - Haber 09:18: Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Dana ve koyun etini az yemelisiniz - Haber