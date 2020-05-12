Ders materyalleri özel eğitim öğrencilerinin evlerine gönderiliyor

İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'in materyalleri teslim etmesi Yiğit'in röportajı Özel Eğitim Öğretmeni Tennur Pınar'ın röportajı Pınar'ın öğrencisine materyalleri göstermesi Detaylar Düzce'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında başlatılan projeyle özel...

12.05.2020 17:26 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:30
İl Milli Eğitim Müdürü Yiğit'in materyalleri teslim etmesi
Yiğit'in röportajı
Özel Eğitim Öğretmeni Tennur Pınar'ın röportajı
Pınar'ın öğrencisine materyalleri göstermesi
Detaylar Düzce'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında başlatılan projeyle özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrencilerin, eğitimlerini aksatmamaları amacıyla ders materyalleri evlerine ulaştırılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce özel eğitim alanında eğitim veren kurumlarla ortak çalışma başlatıldı.
Projeyle özel eğitimde kullanılan materyaller öğrencilere ulaştırılarak, evde eğitim sürecinde materyal eksikliğinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, proje kapsamında sahaya inerek öğrencileri evlerinde ziyaret etti ve materyalleri teslim etti.
Özel eğitim öğrencisi Batuhan Coşkun'u evinde ziyaret eden Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İl genelinde özel eğitim öğretmenlerimiz büyük bir gayret içindeler. Bu süreçte çocuklarımızın özel eğitimden kopmamalarını amaçlıyoruz. Annelerimizden ve babalarımızdan onlara öğretmenlik yapmalarını istiyoruz. Materyaller bizden, öğretmenlik yapmak onlardan. Tüm özel eğitim okullarımızda bu çalışmalarımızı başlattık." diye konuştu.
Projenin "Öğretmenim yanı başımda" projesinin bir ayağı olduğunu vurgulayan Yiğit, "Öğretmenlerimiz eğitim içerikleri hazırlayacaklar. Hazırladıkları videoları youtube kanalımıza yükleyeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızda yayınlayacağız. Böylece özel eğitim öğrencilerimize bir katkı sağlama peşindeyiz." dedi.
Batuhan Coşkun'un öğretmeni Tennur Pınar ise özel öğrencilerin özel materyallere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.
Öğrencilerinin eğitim sürecini evde ders yaparak geçirdiğini anlatan Pınar, "Biz de velilerimize bu konuda destek vermek adına çocukları için materyaller getirdik." ifadesini kullandı. Ders materyalleri özel eğitim öğrencilerinin evlerine gönderiliyor

Kaynak: AA

Etiketler: Engelliler Haftası, Düzce, Güncel, Haber

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