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Ders ve Etüt desteğiyle 220 aday üniversiteye yerleşti

Ataşehir Belediyesi'nin öğrencilere sağladığı eğitim çalışmaları kapsamında, YKS için ders ve etüt desteği alan öğrencilerin yüzde 86'sı üniversiteye girme hakkı kazandı.

23.08.2019 11:41 Ders ve Etüt desteğiyle 220 aday üniversiteye yerleşti

Ataşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda üniversitede okuma hayali olan herkese, sınava hazırlık ve tercih aşamasında ücretsiz destek sağladı.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na ders ve etüt desteğiyle hazırlanan adaylar, çalışmalarını Ataşehir Ferhatpaşa Gençlik Merkezi ve Neşet Ertaş Kültürevi'nde sürdürdü.

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde üniversiteye hazırlık ders destek hizmeti alan 256 öğrencinin 220'si üniversiteyi kazandı.

Adaylardan; 37'si Mühendislik, 8'i Mimarlık, 10'u Uluslararası İlişkiler, 15'i Güzel Sanatlar-Tasarım, 18'i Fen-Edebiyat, 42'si İktisat-İşletme-Ekonomi, 2'si Hukuk, 1'i Eczacılık, 5'i Kamu Yönetimi, 3'ü İletişim, 6'sı Beden Eğitimi-Spor, 1'i Eğitim, 72'si de Sağlık Bilimleri-Hizmetleri bölümlerini kazandı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, mühendislikten mimarlığa, tıptan hukuka kadar birçok dalda üniversite kazanan öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Ataşehir Belediyesi'nin hazırladığı ders ve etüt desteği programına 2019- 2020 Eğitim - Öğretim döneminde de öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Üniversite sınavına bu programla hazırlanacak yüzlerce öğrenci için de dersler başladı.


Neşet Ertaş, Ataşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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