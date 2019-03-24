24 Mart 2019, 11:32
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Dershane Önünden Kaçırılan Kız, Batman'da Bulundu

Diyarbakır'da dershanesinin önüne gelen 6 kişi tarafından kaçırılan 17 yaşındaki Zeynep Eken, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, dershane önünde kaçırılan Zeynep Eken'in, güvenlik güçlerinin yaptığı çalışma sonucu Batman'da olduğu tespit edildi. Alıkonulduğu eve baskın düzenleyen güvenlik güçleri, Eken'i alarak ailesine teslim etti.

DERSHANENİN ÖNÜNE GELİP KAÇIRDILAR

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, geçtiğimiz yıl liseyi bitiren 17 yaşındaki Zeynep Eken, üniversite sınavlarına hazırlanmak için ablası Hanife Eken ile birlikte bir dershaneye kaydoldu. Üniversite eğitimini almayı çok isteyen Eken, yaklaşık 6 ay boyunca derslerini ihmal etmedi. 18'ine girmesine az bir zaman kalan Zeynep Eken, iddiaya göre yaklaşık bir ay önce dershanesinin önüne gelen 6 kişi tarafından kaçırıldı.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

O günden bu yana kendisinden haber alamayan ailesi, İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) yaptığı haberle sesini tüm Türkiye'ye duyurdu. Çalışmalarına hız veren güvenlik güçleri, 17 yaşındaki Zeynep'in Batman'a bağlı bir köye kaçırıldığını belirledi. Hafta içi alıkonulduğu eve operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, Zeynep'i alarak ailesine teslim etti.

Zeynep'in durumunun iyi olduğu, kaçıran şahısların emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

3. Sayfa
Kaynak: İHA



YORUMLAR (5)
OBJEKTİF: GÖNÜLLÜ KAÇSA İDİ BİR KİŞİ İLE KAÇARDI .ALTI KİŞİ DEMEK ZORLA KAÇIRILDIĞINI GÖSTERİYOR .ALTISI DA BİRDEN ÖMÜR BOYU HAPSİ HAK EDİYOR .
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SERKANT : utanmıyor musun böyle dangalak C Yorum yapmaya Yapma ya
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DİYARBAKIRSPOR : Bizim ınsanımız ne zaman adam olacak merak ediyorum.
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DİYARBAKIRSPOR : Bizim ınsanımız ne zaman adam olacak merak ediyorum.
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AHMET: YAV ONUN İŞİNİ ÇOKTAN BİTİRMİŞLERDİR. AİLESİ ONU YA ÖLDÜRÜR YADA YAŞLI BİRİYLE EVLENDİRİRLER.
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