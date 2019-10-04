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Dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasp etti

İZMİT'te, dershaneden çıkan S.Ö. (16) isimli kızı takip ederek elinde bulunan cep telefonunu gasbeden E.D. (24), polis tarafından yakalandı.

04.10.2019 12:58Dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasp etti
İZMİT'te, dershaneden çıkan S.Ö. (16) isimli kızı takip ederek elinde bulunan cep telefonunu gasbeden E.D. (24), polis tarafından yakalandı.
Olay 25 Eylül günü Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Dershaneden çıktıktan sonra yürüyerek evine giden S.Ö.'yü takip eden şupheli, genç kızın elinde bulunan cep telefonunu gasbetti. S.Ö.'nün durumu polise bildirmesiyle çalışma başlatıldı. S.Ö.'nün verdiği eşkal üzerine çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olayını gerçekleştiren kişinin E.D. olduğunu belirledi. E.D. evine düzenlenen baskınla yakalanırken, gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi.
Cep telefonu S.Ö.'ye teslim edilirken, E.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



Erenler, Eylül, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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