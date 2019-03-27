DERSİAD Yerel Seçim Kararını Açıkladı

Dünyanın en büyük 18. ekonomisi ve dinamik genç nüfusuna sahip, stratejik ve jeopolitik konumu ile yükselen bir güç olan Türkiye'nin son günlerde gündeminde Yerel Seçim var. DERSİAD; Tu¨rkiye'nin yeni yo¨netim du¨zeni olan Cumhurbas¸kanlıgˆı Hu¨ku¨met Sistemi'ne gec¸is¸ su¨recinin tamamlanması adına büyük önem arz eden 31 Mart Yerel Seçimleri ile ilgili kararını açıkladı. Son yıllarda Dünyada ve bulunduğumuz Coğrafyada değişen şart ve politikalar değerlendirildiğinde, Ülkemizin istikrar ve birlikteliğini koruyabilmesi hayatiyet derecesinde mühimdir açıklamasında bulunan DERSİAD (Dünya Erdemli ve Sanayici İşadamları Derneği) Genel Başkanı Mustafa Çınar "Ülkemizin menfaati tüm şahsi düşünce ve kişisel ihtirasların üstündedir. Bu nedenle 31 Mart Yerel Seçimlerinin ciddi bir önem arzettiğini unutmamak gerekmektedir" dedi.

Yaptığı basın açıklamasında 31 Mart 2019 Tarihinde gerçekleşecek olan Yerel Seçimlerin,Ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı neticeler vermesini temenni eden DERSİAD Genel Başkanı Mustafa Çınar; "Her ne kadar 31 Mart bir Yerel Seçim de olsa, bütün gayretleri Ülkemizin ve Aziz Milletimizin yararına olacak bütün çalışma ve projelere muhalefet olan bazı partilerin parlamenter rejime geri dönüş talepleri maalesef seçimleri sadece bir yerel seçim olmaktan öte bir referanduma çevirme düşünceleri ve niyeti gözlemlenmektedir. Yine FETÖ ve PKK gibi Terör örgütleri ve Terör Örgütü yandaş-bağlantılı partilerin de güvenlik zaafiyet beklentileri bu seçimin önemini artırmaktadır. Son bir yıl içerisinde yaşanan ekonomik daralma, dışarıdan veya içeriden yapılan spekülasyonlar sonucunda döviz kurundaki artış, firmaların zorlanmaları ve konkordato talepleri yerel seçim sonuçlarında istikrar sağlanamaması halinde daha da artabileceği varsayımdan öte bir realitedir" açıklamasında bulundu.

"Büyük Projeler Türkiye'nin Önemini Arttıracak"

17 yıllık AK Parti İktidarının program ve çalışmaları ile Ülke ekonomisinin güçlendirildiği ve yapısal sorunların büyük oranda ortadan kaldırıldığını belirten Çınar, "kendi ayakları üzerinde duran bir sistem tesis edildiği kabul edilse de son bir yıldaki gelişmelerin hala kırılganlıklara sahip olduğu unutulmamalıdır. Hâlihazırda devam eden büyük projelerin aynı hızla devam etmesi, bununla birlikte yeni projeler ile Türkiye'mizin dünyada daha etkin bir yere sahip olması kaçınılmazdır. Yine bulunduğumuz coğrafyanın, zayıflayan bir Türkiye'ye vereceği darbeler de gözardı edilmemelidir" dedi.

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nin etkilerinin ve risklerinin hala devam ettiğini belirten Çınar, "Hainlerin ülke içinde ve uluslararası mecralarda her türlü hainliğe başvurarak bu seçim sonuçlarını beklediği unutulmamalıdır. Ülke menfaatine zarar verecek bir sonucu vatan ve millet sevdalısı her ferdin düşünmek bile istemediğ kanaatindeyiz. Tecrübeli ve yıllarca Ülkemizde hizmet etmiş Devlet Adamlarımızın Ankara, İstanbul, İzmir gibi Büyükşehirlerde aday olarak gösterilmesi ayrıca takdire şayandır. İşte tüm bu Sebeblerden dolayı, DERSİAD olarak Cumhur ittifakını destekliyoruz. Ümit ve temenni ederiz ki; seçim sonuçları Ülkemize, Aziz Milletimize ve tüm İslam Ümmetine hayırlar getirsin" dedi.

Kaynak: Bültenler