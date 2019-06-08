AK Parti Tunceli
İl Başkanı Fatih
Tek, yaptığı açıklamada, "'Munzur
da baraj istemiyoruz' deyip halkımızın duygularını sömürenler, 'emek ve alın teri' deyip açılan fabrikalara verilen destekleri kesenler, yeni açılan işletmelere zorluk çıkaranlar, koruma altında olan endemik bitkilerimizden ters laleleri koparanlar, ilimizin simgelerinden dağ keçilerini katledenler Tunceli düşmanıdır. Bugün Dünya Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapan kentimizi sahipsiz bırakanlar da bu kentin ne hizmetkarı ne de sahibidir bire bir düşmanıdır." dedi.
AK Parti İl Başkanlı Fatih Tek yaptığı yazılı açıklamada, kente yapılan hizmetlere duyarsız kalanların Tunceli düşmanı olduğunu belirtti.
Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli ailesi olarak kentin hak ettiği noktaya ulaşması için siyasal anlamda çaba içerisinde olduklarını belirtilen Tek, açıklamasında, şunları kaydetti:
"Bugün bu çabamızı boşa çıkarmak isteyenler her defasında önümüze bir mağduriyet engeli çıkarmak istiyorlar ancak görüyoruz ki, bugün mağdur olan kentimiz. Ancak ne sesleri çıkıyor ne de buna ilişkin bir çabaları var çünkü onların da asıl amacı bu kenti mağdur edip bunun üzerinden siyaset yapmaktır. Yani onların yaratmak istediği Dersim
mağdur edilen bir il ve bunun üzerinden yaratılmak istenen siyaset bizim ise yapmak istediğimiz gümüş kapının terör mühründen kurtulup halkın rahatça yaşaması ve kenttin hak ettiği noktaya gelmesidir."
Tunceli halkının yaşanan sürecin bire bir içerisine olduğunu ve yine bu sürecin takipçisi olduğunu belirten Tek, "Bugün bir kez daha gördük ki Dersim üzerinden algı yaratılmak isteniyor. Başka bölgelerin fotoğrafları ile 'Dersim yanıyor' deyip algı operasyonu oluşturanlar, 'Munzur da baraj istemiyoruz' deyip halkımızın duygularını sömürenler, 'emek ve alın teri' deyip açılan fabrikalara verilen destekleri kesenler, yeni açılan işletmelere zorluk çıkaranlar, koruma altında olan endemik bitkilerimizden ters laleleri koparanlar, ilimizin simgelerinden dağ keçilerini katledenler Tunceli düşmanıdır. Bugün Dünya Rafting Şampiyonasına ev sahipliği yapan kentimizi sahipsiz bırakanlar da bu kentin ne hizmetkarı nede sahibidir bire bir düşmanıdır. Ancak ne pahasına olursa olsun, bizler AK Parti Tunceli Ailesi olarak 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' diyerek kutlu yürüyüşümüzü sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Adalet ve Kalkınma Partisi Tunceli ailesi olarak yöre halkının destekleriyle kutlu davalarına devam edeceklerini beliren Tek, şu ifadeleri kullandı:
"Tunceli ilimizin, gümüş kapısının teröre kapanması için fedakarca çalışan kahraman güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere bu sürecin mimarı Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu
, Tunceli Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e teşekkür ederiz. Bilinmesini isteriz ki, Tunceli AK Parti ailesi olarak ilimizin hak ettiği noktaya ulaşmasını engelleyecek ne kadar engel varsa tüm engellerin önünde siyasi çabamız devam ederken bu çabamızı sosyal, kültürel, tarihi ve ekolojik anlamda kısaca bir bütün toplumsallaşmış alanda sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim davamız bir aşk hikayesidir ve Tunceli bu aşkın canıdır, sırdaşıdır. Siyasetimizde Tunceli'nin cümle yaşanmışlığı ve yaşanabilir bir şehir olması içindir."
Kaynak: AA
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