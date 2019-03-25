Derslerini Uçakta İşlediler

Çankırı Karatekin Üniversitesi
(ÇAKÜ) yüksek lisans öğrencileri, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla derslerini Uçak Kütüphane'de gerçekleştirdi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Nihan Fehman Gök, Kütüphaneler Haftası'nda farkındalık oluşturmak için yüksek lisans öğrencilerine dersini, Çankırı Belediyesinin temalı kütüphaneler projesi kapsamında uçuş ömrünü tamamladıktan sonra İstanbul
'dan parçalar halinde getirilerek Recep Tayyip Erdoğan
Parkı'nın yerleştirilerek kütüphaneye dönüştürülen Airbus A 300 tipi uçakta anlattı.
Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, erken okuryazarlık dersini işlemek için Uçak Kütüphane'ye geldiklerini söyledi.
Kütüphaneler Haftası olması sebebiyle hem günün anlam ve önemine dikkati çekmek istediklerini hem de dersin içeriğiyle bağlantılı olduğu için Uçak Kütüphane'de ders yapmaya karar verdiklerini belirten Gök, "Herkes uçakla seyahat eder ama ben uçakta ders veriyorum. Benim hep bir hayalim var. Üniversitedeki bilgiyi dışarıya çıkarmak istiyorum. Üniversitede bilgi üretiliyor, paylaşılıyor ama bunun şehre dağılmasını ve şehirle kucaklaşmasını çok önemsiyorum. Ayrıca öğrencilerimiz için de bazı şeyleri yerinde görmenin, mekan değişikliğinin, o dersi yerinde almanın son derece önemli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Yüksek lisans öğrencilerinden Aysun Turan da uçakta ders işleyeceklerini duyduğunda çok şaşırdığını ifade etti.
Ders için Ankara
'dan geldiğini belirten Turan, "Buraya ilk geldiğimde yeğenim aklıma geldi onu da buraya getirmeyi çok istiyorum. Aslında geldiğimde çok etkilendim. Herkesin görmesini tavsiye ediyorum." dedi.
Güncel
Kaynak: AA