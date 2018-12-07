Derslerini Uçaktaki Sınıfta İşliyorlar

07 Aralık 2018 Cuma 11:34



07 Aralık 2018 Cuma 11:34

HALİL ŞAHİN - Uçuş ömrünü tamamladıktan sonra hurdaya ayrılan uçak, okul için dizayn edilerek öğrencilere derslik oldu.İzmir'de özel bir eğitim kurumu, bir öğrencisinin "Okul bahçesinde uçak olsun." fikrinden yola çıkarak uçuş ömrünü tamamlayan uçağı satın aldı. Daha sonra okul bahçesine yerleştirilen uçak öğrencilerin keyifle derse girdiği bir sınıfa dönüştürüldü.İçine 20 bilgisayar kurulan uçakta, robotik kodlama ve yazılım ile İngilizce dersi işleniyor.Derslik fonksiyonunun yanı sıra kütüphane olarak da hizmet veren uçakta okuma bölümü oluşturuldu. Öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmesi için bir de uçuş simülatörü konulan uçakta çocuklar, simülatörde İzmir üzerinde bir tur attıktan sonra okulun bulunduğu yere dönüyor.Eğitim kurumunun kurucu müdürü Oğuzhan Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güzelbahçe ilçesinde farklı yerlerde bulunan ilkokul, ortaokul ve liseyi tek bir yerde toplamak üzere iki sene önce yeni kampüslerine taşındıklarını, bu süreçte öğrencilere "Yeni okulunuzda ne olsun istersiniz?" diye sorulduğunu anlattı.Bir öğrencinin "Bahçede uçak olsun." dediğini aktaran Özkaya, "Bunun üzerine bir araştırma yaptık. Öğrencilerimden birisi Atatürk Havalimanında A310 model uçağın uçuş ömrünü tamamladığını öğrendiğini söyledi. İlgililerle iletişime geçtik. Uçak, milyonlarca yolcu taşımış, daha sonra bir süre kargo hizmetinde kullanılmış. Bize nasıl taşınması gerektiği konusunda da yardımcı oldular. 15 tırla, 5-6 günde İzmir'e geldi." diye konuştu."Uçak önünde kuyruk oluyor"Uzunluğu yaklaşık 47, kanat genişliği ise 44 metre olan uçağın 5 bin metrekarelik bahçeyi doldurduğunu ifade eden Özkaya, birkaç aylık çalışmadan sonra da hava aracının içini öğrencilerin faydalanacağı şekilde hazırladıklarını söyledi.Çocukların okuma alışkanlığı kazanmalarını önemsediklerini vurgulayan Özkaya, bunun için de uçakta kütüphane ve okuma alanı oluşturduklarını belirtti.Uçağın çevresinin de değerlendirildiğini, altına salıncak ve kantin kurulduğunu anlatan Özkaya, "Yaklaşık 750 öğrenci uçakta robotik kodlama ve İngilizce eğitimi alıyor. Çocuklar İngilizce derslerini de uçakta yapmak istedi. Öğrenciler çok keyifli bir şekilde derse geliyorlar. Uçak önünde ders öncesi teneffüste kuyruk oluyor." dedi."Şaşırdım"Beşinci sınıf öğrencisi Elifsu Başköy de okulda uçağı ilk gördüğünde heyecanlandığını belirterek, uçak içinde derse yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Kuzenine "Okulumuzda uçak var." dediğinde kendisine inanmadığını aktaran Başköy, "Sonra okula geldiğinde gördü, şaşırdı. Uçakta ders yapmak keyifli." ifadelerini kullandı.Beşinci sınıf öğrencisi Emir Kaya ise okul bahçesinde uçağı ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını ifade ederek, "Burada ders yapmak çok zevkli, heyecanlı oluyor." şeklinde konuştu.