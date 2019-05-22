22.05.2019 17:30
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Öğrenci Velisi, Öğretmeni Okulun Koridorunda Darp Etti! O Anlar Kamerada

Çankırı'da bir ortaokul öğretmeni, öğrenci velisi tarafından okulun koridorunda darp edildi. Okulda eğitime yarım gün ara verilirken olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çankırı'da bir ortaokulda veli tarafından ders esnasındaki öğretmen koridora çıkarılarak darp edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Edinilen bilgiye göre, H.A. isimli kişi, çocuğunu darp ettiği iddiasıyla İsmet İnönü Ortaokuluna gelirken veli H.A., öğretmen M.S.'yi ders sırasında dışarı çağırarak koridorda darp etti. H.A., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası okulda eğitime yarım gün ara verilirken olay anı ise okulun güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ, KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğrencilerini eğitmek ve topluma kazandırmaktan başka amacı olmayan, bu amaç uğrunda hedeflere ulaştıkça mutluluk duyan ve geleceğin meslek erbaplarını yetiştiren eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının bir yenisi de ilimizde gerçekleşmiştir. Öğretmenlerimizin motivasyonuna, itibarına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, eğitim öğretim faaliyetlerinin önündeki en büyük engeldir. Eğitim çalışanları; veli, öğrenci gibi birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabilmekte ve bunlara karşın öğretmenlerimiz mağduriyet yaşamaktadırlar. Valimizin takdirleriyle, öğrenci ve öğretmenlerde meydana gelen tedirginliklerden dolayı 22 Mayıs 2019 Çarşamba günü öğle sonu İsmet İnönü Ortaokulu'nda eğitim-öğretime yarım gün ara verilmiştir. 22.05.2019 tarihinde İsmet İnönü Ortaokulunda görev yapan meslektaşımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda mağdur olan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Öğretmenimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu bilinçle öğretmenimizin şahsında, tüm eğitim camiamıza yapılan bu çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.

Öğrenci Velisi, Öğretmeni Okulun Koridorunda Darp Etti! O Anlar Kamerada Polis, Çankırı, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (78)
NAZIM YILMAZ: Öğretmenler öğrencileri dövüyor, Öğrenci Velisine şikayet ediyor, Veli öğretmeni dövüyor. Sizce burada kim suçlu?Bence her 2 tarafta suçlu ancak suçun ağır basan tarafı öğretmen.
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HACKAN: Eline koluna saglik. Keske benim babamda 20 sene once aynisini yapsaydi. Ogretmen yuzunden okuldan sogudum liseden terk ettim. Yurt disinda iscilik yaptim. 30 yasindan sonra birinci dereceyle universite bitirdim. Demek ki okuyabiliyormusuz.
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HİLTİCİ BEŞER: Öğretmenin şiddete maruz kalması kaygı verici öğretmen şiddet yanlısı olsaydı o eşkiyaya mutlak karşılık verirdi diye düşünüyorum
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EVET: veli eniyisini yapmış
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  • EVET YA EVET : NERDEN BİLDİNİZ NASIL BU KANIYA VARDINIZ, YARGISIZ İNFAZ YAPAN BİR TOPLUM HALİNE GELDİK OLAYDAN HABERİ YOK SANAL YORUMLAR YAPIYORLAR, EL CEVAP BEKLENİR
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