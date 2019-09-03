Haberler» kultur-sanat» Haber

"Dert Bende" 4 Ekim'de vizyona girecek

Yönetmen koltuğuna Berat Özdoğan'ın oturduğu "Dert Bende" adlı film, 4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

03.09.2019 22:04
Yönetmen koltuğuna Berat Özdoğan'ın oturduğu "Dert Bende" adlı film, 4 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.
Yapımcılığını Ümit Kantarcılar ve Makinist Film'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Kantarcılar'ın yanı sıra Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil yer alıyor.
Filmin çekimleri yaklaşık dört hafta boyunca İstanbul'un belirli noktalarında gerçekleştirildi.
Komedi türündeki yapım, arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir grubun trajikomik hikayesini konu alıyor.

Ümit Kantarcılar, Yönetmen, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
12:30   Yavru caretta carettalar denizle buluşturuldu
12:14   Söğüt nüfusunun beş katı ziyaretçi bekliyor
11:44   Kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
11:38   Bursalı manav müşterilerine orgla "canlı müzik" yapıyor - BURSA
11:36   Çatalhöyük'ün atası: Boncuklu Höyük
11:26   Malezyalı turistler Kırşehir'de
11:14   Ordu'nun dereleri şelaleleriyle ilgi görüyor