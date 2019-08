Dert Bende Filmi

Dert Bende Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki 'Dert Bende' film inin oyuncu kadrosunda Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor.Berat ÖzdoğanMuammer TaliÜmit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın, Sermet YeşilKomediDert BendeMakinist Film2019TürkiyeTürkçeTME (The Moments Entertainment)04.10.2019