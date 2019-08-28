Dert Bende Filmi

Berat Özdoğan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki 'Dert Bende' film
inin oyuncu kadrosunda Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor. Yönetmen:
Berat ÖzdoğanSenaryo:
Muammer TaliOyuncular:
Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın, Sermet YeşilFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Dert BendeYapımcı Firma:
Makinist FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
04.10.2019Dert Bende Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.