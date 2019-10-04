Haberler » Sinema » Haber

Dert Bende Fragman

Dert Bende, arkadaşlarına yardım etmek isterken kendilerini zorlu bir durumun içinde bulan bir grubun hikayesini konu ediyor.

04.10.2019 11:02
Dert Bende, arkadaşlarına yardım etmek isterken kendilerini zorlu bir durumun içinde bulan bir grubun hikayesini konu ediyor. Kenan, Cem ve Mert iyi günde, kötü günde birbirlerinin yanında olan üç yakın arkadaştır. Kenan ve Cem, Mert'in evleneceğini öğrendiklerine duruma el atmaya karar verir. Arkadaşlarının mutsuz bir evlilik yapmasını engellemek isteyen Kenan ve Cem, kirli işlerle uğraşan Ejder'in de yardımı ile Mert'i kaçırır. Ancak Ejder'in yardımı işlerin karışmasına neden olur. Ekrem adında bir adamın karısı kaçırılmıştır ve Ekrem'in fidyecilere vereceği para Ejder'in eline geçer. Bunun üzerine Ekrem, Mert'i rehin alır ve genç adamın serbest bırakılması için Kenan ve Cem'den parayı bulup karısını kurtarmalarını ister. Arkadaşlarını kurtarmak için harekete geçen Kenan ve Mert bu sırada tesadüfen peşindeki silahlı adamlardan kaçan Pelin ile tanışır. Güçlerini birleştirmeye karar veren Kenan, Cem ve Pelin, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulur.
Dert Bende Fragman

Cem Mert, Sinema

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Sinema Haberleri
15:54 The Witches Filmi
12:54 Death On The Nile Filmi
11:02 Dert Bende Fragman
13:54 Tom Clancy's Without Remorse Filmi
09:54 Echoes Of Fear Filmi
09:54 Bios Filmi
11:54 Gizli Bir Yaşam Filmi