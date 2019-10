Yönetmenliği ve senaristliğini Berat Özdoğan'ın üstlendiği "Dert Bende" filminin galası yapıldı.

Özdilek AVM'de gerçekleştirilen galaya, filmin oyuncularının yanı sıra sinema dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Galada gösterim öncesi basın mensuplarına açıklama yapan filmin yapımcısı ve aynı zamanda başrol oyuncusu Ümit Kantarcılar, heyecanlı olduklarını belirtti.

Kantarcılar, "Bu film uzun bir yol hikayesi. Bizler bu yolun yolcusuyuz. Beraber gülelim ve çok güzel anımız olsun, insanları da güldürelim, kendi mizahımızı anlatalım diye arkadaşlarımızla yola çıktık. İş, sonuç olarak buraya kadar geldi. Her şeyi cast direktörümüz ve yönetmenimizle birlikte beraber belirledik. İyi ki bu oyuncu kadrosuyla çalıştım. İnşallah bundan sonra da beraber çalışacağız." diye konuştu.

"Benim için güzel bir tecrübe oldu"

Oyuncu Jessica May de ilk kez bir sinema filminde rol almaktan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "Arkadaşlarımla güzel bir iş çıkardık. Tüm ekibe teşekkür ediyorum. Benim için güzel bir tecrübe oldu. Umarım gişemiz bol olur." dedi.

Onur Dilber ise güzel bir kadroyla çalıştıklarına işaret ederek, "Bir filmde iki kardeş gibi oynamak, gerçekten zor bir şey. Gerçek hayatta da o dostluğu kurabilmek gerekiyor. Ben o dostluğu kurabildiğimizi düşünüyorum. 'İyi ki içinde oldum.' dediğim bir işti." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Berat Özdoğan ise filmin konusuna değinerek, "Hikaye iki arkadaşın üçüncü bir arkadaşları ile ilgili olan maceraları ve bir şeye inanıp, bir anda bir serüvene başlamaları aslında. Seyirciyi sürekli bir durum, komedi, macera hali bekliyor." diye konuştu.

Filmin oyuncu kadrosunda Kantarcılar'ın yanı sıra Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil yer alıyor.

Yaklaşık dört hafta boyunca İstanbul'un belirli noktalarında çekimleri gerçekleştirilen komedi türündeki yapım, yanlış bir evlilikten kurtarmak amacıyla arkadaşlarını kaçırmaya çalışan fakat işleri daha da karıştıran bir grubun trajikomik hikayesini konu alıyor.

