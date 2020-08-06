Dertlere deva 'karadut' hasadı başladı

BİTLİS'in Ahlat ilçesindeki bahçelerden toplanan karadutlar organik üretimden geçerek, reçel, marmelat, pekmez ve pestile dönüştürülüyor. Faydaları saymakla bitmeyen karaduttan elde edilen ürünler, Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor.

Ahlat ilçesinde birçok bahçede, doğal yollardan yetişen ve bölgede ekşimsi tadı ile bilinen karaduttan elde edilen ürünler yoğun talep görüyor. Özellikle her yıl bu dönemde toplanan karadutlar, büyük kazanlarda kaynatılarak, çeşitli doğal ürünlere dönüştürüldükten sonra satışa sunuluyor.

BİRÇOK FAYDASI VAR'

Ahlat ilçesinde 20 yıldan beri reçel ve pekmez işiyle uğraşan İsmail Aktaş, karadutun birçok hastalığa iyi geldiğini söyledi. Aktaş, başta reçel olmak üzere birçok ürüne dönüştürülen karadut için taleplere yetişemediklerini belirterek, "Ahlat'taki birçok bahçede bulunan karadutu aileler ve çocuklar toplayıp bizlere getiriyor. Biz de kaynatarak suyunu çıkarıyoruz. Reçelini, marmelatını ve pekmezini yapıyoruz. Karadutun birçok faydası var. Özellikle çocuklarda kansızlık problemine çözüm olan bir ürün. Boğaz enfeksiyonuna, ağız yaralarına faydası olan bir ürün. Mahallemizde 500'e yakın ağaç bulunuyor. Bunlardaki dutları toplatıp organik olarak işliyoruz. Karadutun pekmezi ve pestili de büyük rağbet görüyor. Dışarıdan büyük bir talep var. Türkiye'nin her yerine kargo ile gönderebiliyoruz. Doğal yaptığımız için taleplere yetişemiyoruz." dedi.